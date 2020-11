Padres de Taylor Swift se DIVORCIARON en secreto e inspiraron muchas canciones

Los padres de Taylor Swift se divorciaron en algún momento alrededor de 2011, sin decírselo a nadie.

Demasiado preocupados por afectar la carrera de Taylor Swift, Andrea y Scott guardaron silencio sobre sus problemas matrimoniales y se negaron severamente a involucrar a la prensa durante todo el proceso legal.

Sin embargo, su ruptura no fue completamente imposible de rastrear. Como afirman algunos Swifties, algunas de las canciones de Taylor Swift aluden a la angustia emocional que experimentó durante el divorcio de sus padres.

Andrea y Scott, padres de Taylor Swift, se divorciaron entre 2011 y 2012

Taylor nunca hablo del divorcio de sus padres

Andrea y Scott se casaron el 20 de febrero de 1989, según señala Fandom, y estuvieron juntos durante más de dos décadas.

La especialista en marketing y el corredor de bolsa profesional compraron una granja de árboles de Navidad cerca de Wyomissing, Pensilvania, que Taylor Swift todavía considera su primer hogar.

"Fui a la casa en la que crecí. Me emocioné cuando entré en mi habitación y hay cosas de otra niña allí", dijo Taylor Swift a Entertainment News.

En 2003, la familia se mudó a Nashville, Tennessee, para ayudar a Taylor Swift a construir su carrera musical.

"Mi mamá esperó en el auto con mi hermano pequeño mientras yo tocaba puertas arriba y abajo de Music Row. Yo decía, 'Hola, soy Taylor. Tengo 11 años; quiero un contrato discográfico. Llámame", dijo Taylor Swift en una entrevista anterior con Entertainment Weekly.

La incursión de la ahora estrella de Billboard en la industria de la música podría haber implicado un arte de vender puerta a puerta a la antigua, pero la estrategia funcionó. Después de haber pasado algún tiempo explorando la escena de Nashville, a la cantante le ofrecieron un trato con SONY / ATV Tree Publishing House en 2014, y su carrera despegó poco después.

Cuando Taylor Swift comenzó su ascenso a la fama internacional, la relación de sus padres dio un giro equivocado. Para el lanzamiento de 2008 de "Fearless", Andrea y Scott enfrentaban graves problemas.

Carrera y fama de Taylor Swift afectó la relación de sus padres

Según Entertainment News, era Andrea quien acompañaba a Taylor en la gira, mientras que Scott solía quedarse atrás. Esto planteó importantes desafíos para su relación. "Que Andrea esté de gira con Taylor a tiempo completo ha sido realmente difícil para su relación con Scott", le dijo un amigo de la familia a Radar Online.

"Ella ha pasado por muchas cosas [...] El nuevo álbum [" Red "] mostrará el dolor de la separación de sus padres", explicó otra fuente.

Según fuentes cercanas a Taylor Swift, ella tomó la noticia como lo harían muchas otras mujeres jóvenes de su edad, tratando de digerirla en pequeñas dosis. Sus padres estuvieron casados durante toda su vida: 25 años.

Andrea Swift ha sido el principal apoyo en la carrera de Taylor Swift

Ahora, Taylor Swift tiene 30 años, pero tenía 25 cuando Scott y Andrea se divorciaron.

Los dos como una unidad era todo lo que conocía, por lo que tenía que encontrar una manera de procesar los cambios. Ella hizo esto escribiendo canciones, ninguna de las cuales declaró explícitamente el material en el que las estaba basando.

Su padre estaba menos involucrado en su carrera

Mientras Andrea Swift brindó un apoyo incesante a la estrella durante todo el viaje, su padre permaneció en un segundo plano en su mayor parte.

Nada prueba esto mejor que la famosa controversia que rodea a la canción "The Best Day", que con frecuencia se ha malinterpretado como un himno al padre de Taylor.

"Tengo un padre excelente / su fuerza me está haciendo más fuerte", sostienen la letra. Sin embargo, la canción fue escrita originalmente como un regalo de Navidad para su mamá.

"Lo escribí en verano y también lo grabé en secreto. Tenía la idea de que quería ponérselo en Navidad. Entonces, cuando obtuve la canción, sincronicé todos estos videos caseros de cuando estaba una niña pequeña para acompañar la canción como un video musical y la puso para ella en la víspera de Navidad y estaba llorando a lágrimas", dijo Taylor Swift a Taste of Country.

El hecho de que Scott Swift no estuviera tan involucrado con la carrera de Taylor como Andrea, no significa que no esté involucrado en absoluto. Incluso, es conocido por repartir púas de guitarra antes, durante y después de los conciertos.

Y aunque podría enfrentarse a Taylor Swift más que Andrea (sintonice Miss Americana en Netflix para ver a madre e hija como un frente unido contra Scott y otro hombre sobre si enfrentarse o no a Marsha Blackburn a través de Instagram), no significa que no la apoye como un todo.

Scott Swift tiene curiosas tradiciones con las Swifties

Aunque el divorcio de Andrea y Scott sigue siendo relativamente menos discutido hasta el día de hoy, algunos Redditors están convencidos de que canciones como "Mine" aluden a las dificultades emocionales que Taylor Swift experimentó durante el divorcio de sus padres.

