Padre de Meghan Markle culpa a Harry por cambiar a su hija y volverla mentirosa

No es un secreto que Meghan está distanciada de su progenitor Thomas Markle, sin embargo este último ha hecho todo lo posible por llamar la atención, no solo de su hija sino, de los reflectores, ya que ahora el padre de Meghan Markle culpa a Harry por cambiar a su hija.

Y es que desde que Meghan Markle se puso en el ojo público por volverse la novia del príncipe de Inglaterra, el padre de la ahora duquesa de Sussex ha seguido de cerca todas las apariciones públicas de su hija.

"Meghan era una persona mucho más cariñosa de lo que lo es ahora”, dijo el padre de la duquesa, esto probablemente porque Meghan Markle no agradeció las rosas que su padre le envió por su cumpleaños.

Además, el ex director de luces, agregó: “No sé si Harry está detrás de todo eso, pero pienso que él y algunos de sus nuevos amigos la han hecho cambiar, quiero a mi hija, pero no siempre me gusta lo que está haciendo", esto en una nueva entrevista a GB News.

Padre de Meghan Markle culpa a Harry por cambiar a su hija

Thomas Markle, Padre de Meghan Markle culpa a Harry por cambiar a su hija ya que ella era mucho más tierna y no mentirosa.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle culpa a Harry por cambiar a su hija y además insiste en que ella lleva años "mintiendo sin parar" acerca de un sinfín de aspectos de su vida y citas.

Como ejemplo, cuando Meghan dijo en su entrevista con Oprah Winfrey, que se había casado con Harry tres días antes de la boda oficial, en una ceremonia oficiada en el jardín de su casa por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Acto por el cual el Arzobispo de Canterbury dijo la verdad sobre la boda legal de Harry y Meghan.

Thomas Markle dice que Harry no lo considero

Padre de Meghan Markle culpa a Harry por cambiar a su hija pero él no aclara por qué filtró las fotos previamente a la boda de Meghan y Harry.

El antiguo director de iluminación culpa a Harry de que actualmente no hable con su hija por no haberse tomado el tiempo necesario de prepararlo y ayudarlo a lidiar con la atención mediática que iba a recibir tras el anuncio del compromiso del príncipe y su hija Meghan.

En su opinión, si el nieto de Isabel II se hubiese molestado en acudir a visitarlo para pedirle en persona la mano de su hija, él no habría acabado organizando las fotos con los paparazzi que salieron a la luz días antes del enlace de la pareja en 2018, aunque no ha aclarado exactamente por qué le habría hecho actuar de manera diferente.

Lo que sí se sabe, gracias a las múltiples entrevistas que ha dado es que Thomas Markle está “decepcionado” por la decisión de Meghan y Harry de alejarse de la realeza británica.

En su entrevista, el padre de Meghan Markle culpa a Harry por cambiar a su hija y demuestra sentirse ofendido: "Harry siempre dice: 'Si ves a los paparazzi, estás acabado'. Me sorprende que nunca viniera a verme, o que no me pidiera permiso para casarse con mi hija. Yo estaba tumbado en la cama de un hospital solo hable por teléfono para decirles que no podría acudir a la boda, y no han vuelto a dirigirme la palabra desde entonces".

