Padre de Jenni Rivera se volvió reguetonero con su canción “EL TRA”

El padre de Jenni Rivera, don Pedro Rivera dejó con la boca abierta al público tras estrenar su primera canción como reguetonero en 2019. Y es que el hombre de 78 años lanzó el tema “EL TRA” en colaboración con Urban Ranch, OG El movimiento, Juanito el Millonzuki y DJ Mailo.

Aunque ha pasado más de un año desde el estreno oficial de la canción y el video, ahora Don Pedro posiblemente quiere que su polémica canción del género urbano se convierta en un trend de Tik Tok.

Don Pedro nuevamente está promoviendo esta canción del género urbano/Foto: Tik Tok

Recientemente el padre de Jenni Rivera publicó un video en esta plataforma de sincronización de labios donde aparece cantando “EL TRA” mientras lo acompañan dos jovencitas bailarinas, Yoselin Munguia y Melody, que pertenecen a su disquera “Cintas de Acuario”.

La canción de reguetón de Pedro Rivera

El polémico padre de Jenni y Lupillo Rivera estrenó la canción “EL TRA” durante diciembre de 2019, actualmente el video musical ya tiene más de un millón de reproducciones en su canal de Youtube; también presentó una versión “reggaetón-ranchero” donde aparece con los artistas que colaboraron en la rola.

Pedro Rivera de 78 años de edad, decidió reinventarse y cantar versos como “Dile que no, que no se desespere, llevo la experiencia de las mujeres. A Don Pedrito todas prefiere, las que me odian en el fondo me quieren. Ella lo mueve y tra, tra. Ella lo goza y tra, tra, tra”.

El famoso hombre no sólo es cantante, también ha laborado como productor y fundador de su propia agencia de talentos y disquera. Puedes ver el video de don Pedro Rivera en Tik Tok dando click aquí.

Padre de Jenni Rivera y la controversia

El padre de Jenni se ha envuelto en el escándalo en más de una ocasión/Foto: La Neta Neta

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el cantante Pedro Rivera, conocido por su trayectoria musical y por ser el padre de la fallecida “Diva de la Banda”, Jenni Rivera, ha estado en medio de la controversia en más de una ocasión.

La polémica se ha creado especialmente por los conflictos que han surgido entre los miembros de la famosa familia. Además, el padre de Jenni Rivera ha hecho algunas controversiales declaraciones y el año pasado estuvo envuelto en el escándalo por la supuesta filtración de un video íntimo suyo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!