Padre de Gigi Hadid asegura que la modelo consiguió su fortuna por ella misma

Gigi Hadid estableció su fortuna personal por su cuenta, según su padre millonario desarrollador inmobiliario, Mohamed Hadid. El adinerado hombre aseguró que la modelo nunca le quitó ni un sólo dólar, así que todo el dinero que tiene lo consiguió por ella misma.

En honor al cumpleaños 26 de Gigi el viernes, Mohamed, de 72 años, compartió una lista de cosas que dijo que los fanáticos "no sabían" sobre su hija supermodelo.

"Self Made (Hecha a sí misma)... Nunca le quitó un dólar a sus padres", escribió en Instagram el miércoles.

El padre de los hermanos Hadid compartió con el escrito una galería de fotos de Gigi y su bebé Khai de 7 meses.

El padre de la joven modelo publicó una foto de Gigi en comparación con su bebé Khai/Foto: Instagram

El comentario provocó una reacción violenta de los críticos en línea que cuestionaron si el término "hecha a sí misma" podría aplicarse a la supermodelo dada su experiencia privilegiada.

Mohamed también agregó que Gigi "comenzó a modelar para Baby Guess cuando tenía la edad de Khai" y que estudió psicología criminal forense después de la escuela secundaria.

¿Cuánto dinero tiene Gigi Hadid?

Jelena Noura Hadid, nombre real de la modelo, es una de las más famosas de las pasarelas actualmente/Foto: Pinterest

Según la lista de Forbes de las modelos mejor pagadas en 2018, Gigi Hadid ocupó el séptimo lugar con $9.5 millones. Su hermana menor Bella, de 24 años, estaba justo detrás de ella con $8.5 millones. Kendall Jenner encabezó la lista ese año con ganancias de 22,5 millones de dólares.

Mohamed comparte a Gigi con su ex esposa, la estrella de Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid, y también son padres de los modelos Bella y Anwar Hadid.

En febrero de 2019, Gigi se sinceró con la revista Elle, acerca de que sus frustraciones por su éxito estaban ligadas únicamente a las conexiones de sus padres.

"Quiero decir, lo entiendo. Vengo de un privilegio y reconozco mi privilegio", dijo en ese momento.

"Pero debido a que mi madre estaba en un programa de televisión, la gente piensa que toda mi infancia fue la fama. En absoluto", declaró.

"Mi madre era modelo. Se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 16 años para enviar dinero a su familia en Holanda. Mi padre era un refugiado y se abrió camino en todos los sentidos. Trabajo duro para honrar a mis padres", aseguró la joven madre.

Mohamed Hadid ahora es famoso por sus hijos

El padre de Gigi Hadid ahora es conocido en redes sociales gracias a los trabajos de sus hijos/Foto: El País

Abriéndose al Reino Unido En el Sunday Times de septiembre, Mohamed dijo que la gente "no me mira como Mohamed Hadid; me mira como el padre de Gigi y Bella y Anwar y Alana y Marielle".

"Es peligroso para mí ser su padre. Tengo que tener mucho cuidado. Todo lo que hago es un reflejo de ellos", agregó. "... El solo hecho de ser su padre es una carga tremenda para mí. Eran mis hijos. Ahora soy su padre. Es lo que es".

Mohamed también le dijo al medio que su familia es "mucho más privada de lo que la gente tiende a pensar", y dijo: "No somos las Kardashian".

"Conocemos a las Kardashian como amigas. Kendall es una gran amiga de mis hijas y tenemos mucho respeto por lo que hacen y cómo lo hicieron", dijo.

"Son buenas personas y crearon algo tan inusual que hay que elogiarlos. Pero no utilizo a mis hijos para mejorar mi carrera. Los protejo. Los vigilo. No quiero desquitarme con ellos. la calle y tomarnos fotos con ellos. ¿Alguna vez haríamos un espectáculo? No, no creo que eso suceda", declaró el empresario.

La heredera de la fortuna de Gigi Hadid por el momento es la pequeña Khai, bebé que tuvo con su novio, el cantante Zayn Malik. ¿Conoces la trayectoria de esta popular modelo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

