El empresario Pablo Moctezuma, conocido por ser el padre de Frida Sofía, reveló en una reciente entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Televisión que la cantante Alejandra Guzmán fue víctima de abuso sexual por alguien cercano a su familia.

De acuerdo a declaraciones del empresario, mismas que La Verdad Noticias trae para ti el día de hoy, durante el tiempo que duró su relación, Alejandra Guzmán le contó que vivió abuso sexual en el pasado, razón por la cual a él le da coraje que ella no crea en las declaraciones que su hija realizó en contra de su abuelo, Enrique Guzmán.

“A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo, a mí Alejandra me contó que fue abusada sexualmente por alguien cerca en su familia” declaró Pablo Moctezuma durante la entrevista telefónica que tuvo en ‘De Primera Mano’.

El padre de Frida Sofía añadió que él decía la verdad: “No me platicaron, esto no es chisme. Entonces, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así sobre su padre y no haber corrido a verla”. Al ser cuestionado sobre la identidad del abusador de Alejandra Guzmán, él dijo que nunca le dijeron de quién se trataba.

Pablo Moctezuma nunca golpeó a Alejandra Guzmán

Cabe destacar que dicha entrevista ocurre luego de que Alejandra Guzmán reiterara su apoyo a Enrique Guzmán y señalara nuevamente que no cree en las acusaciones de Frida Sofía, esto en una reciente participación que la rockera tuvo en el programa de Adela Micha, donde también acusará a Pablo Moctezuma de ser “un golpeador”.

Ante dichas acusaciones, el empresario aseguró que nunca golpeó a Alejandra Guzmán y que las pocas veces que tuvo peleas físicas eran cuando él se defendía, pues mencionó que la rockera era una persona muy violenta cada vez que estaba bajo los influjos del alcohol.

Fotografías: Redes Sociales