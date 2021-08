Padre de Britney Spears afirma que su hija está "mentalmente enferma".

Jamie Spears dijo que la curadora personal de Britney Spears, Jodi Montgomery, le dijo que su hija estaba "mentalmente enferma" y quería ponerla bajo una retención psiquiátrica 5150.

El padre de Spears es el curador de su patrimonio, manejando todas las decisiones financieras, mientras que Montgomery es el curador de su persona por parte de la cantante, manejando todas las decisiones personales y médicas.

En nuevos documentos judiciales, presentados el viernes por la mañana ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, el padre de Britney Spears alegó que Montgomery lo llamó el mes pasado para decirle que está preocupada por el comportamiento y la salud mental de su hija y cree que podría necesitar ser colocada bajo retención psiquiátrica.

¿Que dijo el padre de Britney Spears?

“El 9 de julio de 2021, recibí una llamada telefónica de la Sra. Montgomery”, dice Spears en los documentos. “Durante nuestra llamada, la Sra. Montgomery parecía muy angustiada y expresó lo preocupada que estaba por el comportamiento reciente de mi hija y su salud mental en general. La Sra. Montgomery explicó que mi hija no estaba tomando sus medicamentos de manera oportuna o adecuada, no estaba escuchando las recomendaciones de su equipo médico y se negó incluso a ver a algunos de sus médicos”.

El papá de Britney Spears dice que Montgomery le pidió ayuda para abordar estos problemas, ya que estaba "muy preocupada" por la "dirección en la que se dirigía mi hija".

El padre de Spears también alega que Montgomery reconoció que “muchas de las declaraciones de mi hija en la última audiencia no eran ciertas y atribuyó sus declaraciones al hecho de que mi hija está 'mentalmente enferma'”.

La Verdad Noticias informa que, la audiencia a la que se refiere el padre de Spears es cuando la superestrella le dijo al juez a mediados de julio que quiere "presentar cargos" por "abuso de tutela". Desde entonces, Britney Spears pidió formalmente un nuevo "conservador" que reemplace a su padre.

La cantante ha hecho denuncias de ser controlada por su padre hasta el punto de no poder elegir lo que quiere beber, no poder conducir en un auto, no poder tener otro hijo ni casarse, incluso afirma que sus tutores no le permitirán quitarse el dispositivo anticonceptivo DIU. En el pasado, los abogados del Sr. Spears han negado todas las irregularidades.

Por el contrario, el padre de Britney Spears dice que su "única motivación ha sido su amor incondicional por su hija y un feroz deseo de protegerla de quienes intentan aprovecharse de ella".

