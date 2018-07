Padre Solalinde: Historia de una vida a puro viajar

padre Alejandro Solalinde

El libro “Revelaciones de un Misionero: Mi Vida Itinerante”, escrito en coautoría por el padre Alejandro Solalinde y la periodista y comunicadora mexicana Karla María Gutiérrez, es mucho más que una honesta biografía, es más bien una declaración de principios de asuntos urgentes, terribles desgarradores. Una obra editada por HarperCollins México, que en sus 400 páginas describe las memorias de uno de los protagonistas más relevantes de la vida social y política de México.

En entrevista con Grupo Editorial La Verdad, el padre Solalinde deja desde el principio muy claro cuáles son sus verdaderas intenciones con este trabajo que contó con el prólogo de Bernardo Barranco.

“La vida que se plasma aquí no es la vida de una persona”, comenta el sacerdote. “Yo le insistí a Karla que a mí no me interesaba publicar una biografía de mi persona, lo que yo quiero compartir es el registro histórico de una persona que vivió todo el cambio en la iglesia después del Concilio Vaticano II, y que vio desde una conciencia histórica, porque siempre fui consciente del momento en que estaba en la historia aunque nunca me imaginé la trascendencia que yo algún día podría tener. Pero sí soy consciente de que yo viví esos años de una iglesia del vaticano que cambió, entonces a mí me ensañaron a cambiar, me dieron principios y yo decidí seguir cambiando, decidí seguir siendo gente de abajo, y años más tarde cuando vengo a vivir aquí hace 35 años también, una gente con una visión y un corazón del sur.

Y esto para mí ha hecho como compartir la trama verdadera del libro, más allá de la historia de un hombre es el registro histórico de una iglesia que está cambiando, que quiere cambiar como dice el Vaticano, yendo a la fuente que es el Jesucristo histórico, el Jesucristo que está ahí en los evangelios, no el Jesús oficial que justifica poder, dinero y tantas cosas feas en la iglesia, entonces yo he mantenido ese principio, he mantenido ese testimonio, a pesar de la incomprensión, porque hay que decirlo, muchos años en que la estructura de una iglesia que no veía con buenos ojos el cambio me hizo sufrir y muchísimo. El dolor de mi propia madre que me rechaza por ser de otro color.

Por su parte, la coautora, Karla María Gutiérrez considera que el padre Solalinde es una agente de cambio social, político y religioso en el país. “Intentar cambiar estructuras en el fondo, en la forma va a ser un proceso que va a tener consecuencias evidentes y sobre todo si se hace de una manera eficaz, en el libro se describe la historia de cómo el padre Alejandro adoptó esta visión revolucionaria desde de la iglesia, de cómo el Concilio Vaticano II le impactó, de cómo tuvo contacto con algunas personas de una claridad profunda, cómo algunos teólogos de la liberación con los que él pudo compartir como Oscar Arnulfo Romero, Samuel Ruiz García, entre muchas otras personas dentro y fuera de la iglesia, creo que esto nos permite a nosotros entender la figura del padre Alejandro hasta nuestro días, por qué hace lo que hace, sus motivaciones, sus referentes, la profunda fe que lo mueve, la conciencia también que rige sus acciones porque él actúa conforme a su conciencia, y creo que cuando alguien logre incidir de manera eficaz en la transformación, en los cambios de las estructuras va a ser perseguido y la tendencia es a que será incomprendido.

Sin duda esta es una obra que nadie debe perderse, porque solamente conociendo muy de cerca los excesos del poder, podemos tratar de redimirlos, no con violencia, sino con amor.

Ricardo Pat