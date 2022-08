Paco de Miguel reaparece tras ser humillado por Lolita Cortés

Luego de que el pasado sábado, Paco de Miguel asistiera a la primera parte de la final de ‘La Academia, 20 Años’ caracterizado de su personaje ‘Miss Lety’, para entregar junto a William Valdés, los premios ‘OMG’ de TikTok, lugar en el que el comediante ha alcanzado la fama donde hizo algunos chistes de Lola Cortés y ella lo ignorara por completo, Paco reaparece en redes sociales.

El famoso comediante comenzó a recibir críticas por los chistes realizados hacia Lolita Cortés, mismos que ni a ella le hicieron gracia y por eso decidió ignorarlo, protagonizando un tenso momento en el escenario, es por ello que tras poner “el error fue mío por prestarme a ese tipo de circos” en su cuenta de Twitter, este prefirió poner en privado su cuenta de tal red social.

Sin embargo, reapareció con un mensaje donde dejó ver que está dando vuelta a la página de tal polémica pues escribió, “buen inicio de semana, hoy empiezo la semana con sonrisa de quinceañera”, mientras compartió una foto suya manipulada digitalmente donde se le ve con un vestido de XV años y brackets.

El comediante continuó su mensaje en Twitter y dijo con su peculiar sentido del humor, “tengo una relación muy tóxica pero con Twitter”.

Además, en TikTok, Paco de Miguel respondió a un video del también tiktoker, Pablo Chagra, quien da algunas noticias de espectáculos y quien abordó el tema diciendo, “al parecer las nuevas generaciones no son del agrado de Daniel Bisogno y Lola Cortés cada vez es más grosera”, por lo que una internauta comentó, “la verdad creo que los creadores de contenido debería de dejar de asistir a esos programas de televisión, no los tratan con respeto” y Paco respondió, “totalmente, debut y despedida”.

Internautas defienden a Paco de Miguel de La Academia

Las críticas hacia Paco de Miguel no han cesado e incluso volvió a ser tendencia por su reciente aparición en redes.

Por su parte, Lolita Cortés no ha expresado algo al respecto pero Emmanuel, el cantante y padre de Alexander Acha, director de ‘La Academia’, se pronunció a favor de ‘Miss Lety’ con risas y aplausos en un video sketch de lo que sucedió luego del incómodo momento y ‘Miss Lety’ se quejó con el director por el trato, diciendo, “director, venga por favor, tuve una situación con la maestra Lola, estando yo allá, ella hizo una mueca, la cual a mi no me pareció absolutamente nada, me hizo una mueca y me faltó al respeto entonces le quiero pedir a usted por favor que arregle esta situación o ella si tiene un problema conmigo, venga y me lo diga”.

En el video actuado, Alexander respondió, “híjole, pero ¿qué le digo Miss? Es que yo no la puedo controlar Miss Lety, si ella viene enojada y viene de jeta ¿Qué hago yo?”; actor seguido, ‘Miss Lety’ comentó, “si no yo esto lo voy a escalar a la Secretaría de Educación y voy a meter mi queja”, por lo que finalmente Alexander le rogó de rodillas que no lo hiciera.

