Paco de Miguel le responde a Lolita Cortés luego de que aseguró no conocerlo

Paco de Miguel no quita el dedo del renglón y ahora luego de que Lolita Cortés aseguró no haberlo conocido, el comediante la desmiente e incluso tiene pruebas de ello.

Como recordarás Lolita Cortés rompió el silencio con el Escorpión Dorado y habló sobre la polémica noche que vivió con el tiktoker, a quien aseguró no conocer.

Tras las declaraciones de Lolita con el Escorpión Dorado, es ahora Paco quien a través de la cámara le envía un contundente mensaje a la dama de los musicales.

Luego de que Lolita Cortés aseguró con el Escorpión Dorado no saber quién es Paco de Miguel, las redes estallaron y una vez aseguran ésta lo humilló.

“Tienes toda la razón yo no lo conozco y digo en presente, no lo conozco, porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo, lo poco que vifue la vergüenza que hizo en elforo, porque además, déjame te digo, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor, que me pareció verdaderamente, y ni siquiera desagradable, o deleznable, no existió, no logró nada en mi”, expresó Lolita.

Ante ello fue Paco quien desmintió a la actriz, asegurando que ya se han cruzado en el camino cuando fue invitado al programa "Sale el sol".

“No se pudo, pero si ella quiere yo abiertamente, nos echamos un cafecito, sigo siendo su fan, pero sí me conoce, que no se haga, si nos conocemos salimos en un programa, en Sale el Sol, sí me saludó y todo ahí tengo una foto”, señaló el influencer.

¿Quién es Paco de Miguel?

Paco es uno de los creadores de contenidos más populares de las plataformas de redes sociales mismo que se hizo viral en TikTok gracias a sus videos de comedia imitando situaciones reales que viven las mujeres en la actualidad.

Su fama estalló gracias a la cuarentena del Covid-19 y principalmente por sus ocurrencias que le llevaron a la fama en las redes, saltando de una a otra ganándose a un nuevo público.

Paco de Miguel se ha convertido en el estandarte de las nuevas generaciones y al mismo tiempo divide opiniones sobre su comedia, pues a muchos no les parece correcto que use la imagen de la mujer para hacer contenido.

