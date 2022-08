Paco de Miguel lanza indirecta a Lolita Cortes tras desprecio en La Academia

La primera parte de la final de la "Academia" se llevó a cabo de manera sorprendente, donde los concursantes Nelson y Cessia se llevaron el triunfo de la noche, ganando un auto como premio y 50 mil pesos respectivamente, pero quienes se llevaron el espectáculo fueron Lolita Cortés y Paco de Miguel, luego de protagonizar un encontronazo.

Resulta que el influencer acudió al programa como invitado, esto para realizar un segmento especial lleno de humor y bromas, sin embargo no fue del agrado de la juez, pues ignoró completamente al joven mientras presentaba su actuación, incluso reconoció que ni siquiera volteó a ver al comediante.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, no sólo del público sino de los propios asistentes al concierto, como el tiktoker Pablo Chagra, quien aseguró que la actitud de Lolita Cortés fue grosera y hasta agresiva.

Paco de Miguel en La Academia

Paco de Miguel ironiza a Lolita Cortés

"Se me hizo una peladez, no hay de otra", dijo.

El video de Chagra no sólo sirvió para avivar más la polémica, también para que Paco rompiera el silencio sobre lo que vivió en la gala. En lo comentarios uno de los usuarios explicó que los que se dedican a hacer contenido para redes sociales no deberían asistir a programas de televisión, pues no son valorados y reciben malos tratos, a lo que el comediante respondió:

"Totalmente debut y despedida".

Mientras tanto, en sus redes sociales decidió tomar las cosas con más humor, incluso, compartió una fotografía del momento en el que Cortés prefiere mirar sus uñas que poner atención a su rutina, misma que se volvió viral.

La reacción de Paco de Miguel

Por si fuera Paco de Miguel protagonizó un sketch en el que acusaba a Lola con el director Alexander Acha: "Me hizo una mueca y me faltó al respeto, le pido de favor que arregle la situación o si ella tiene algún problema conmigo, o esto lo voy a escalar a le Secretaría de Educación Pública".

Cabe destacar los seguidores de Paco le expresaron su apoyo y lo felicitaron por no haber respondido de la misma manera que la crítica, pero también hubo quienes aseguraron que su comedia es barato por lo que no culpan a Cortés de sus reacciones.

