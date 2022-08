Paco de Miguel arremete contra La Academia tras desplante de Lolita Cortés

La participación del influencer y comediante sigue dando de que hablar en las redes sociales.

El pasado fin de semana te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Paco de Miguel protagonizó un bochornoso momento en la gran final de La Academia y todo por culpa de Lolita Cortés, lo que desató una ola de duras críticas y crueles burlas en redes sociales.

Todo comenzó cuando el influencer y comediante acudió como invitado al concierto 17 del programa para presentar a los ganadores de los Premios OMG de TikTok junto a William Valdés. Caracterizado de su personaje ‘Miss Lety’, él hizo algunas bromas sobre las múltiples peleas que Alexander Acha ha tenido con Lolita, lo cual no fue del agrado de ella.

William Valdés dejó en evidencia que la jueza no estaba a gusto con dichas bromas pero ella mencionó que ni siquiera estaba mirando su show, lo que provocó que hubiera un momento incómodo en el escenario. Minutos más tarde, el público televidente reaccionó a este polémico suceso con divertidos memes, mismos que hoy ya son virales en redes sociales.

Ante dicha situación, Paco de Miguel se quejó de lo ocurrido con Alexander Acha: “Tuve una situación con la maestra Lola, estando yo allá ella hizo una mueca, lo cual a mi no me pareció absolutamente nada, me hizo una mueca y me faltó al respeto… Le pido por favor que arregle esta situación o ella si tiene algún problema conmigo, que venga y me lo diga”.

Paco de Miguel arremete contra La Academia

Ante sus declaraciones en contra del programa de TV Azteca y las críticas recibidas, el influencer decidió poner en privado su perfil de Twitter.

Pese a que el video de la queja compartido en Instagram se trató de un sketch, todo parece indicar que el influencer no soportó ser blanco de críticas y a través de Twitter arremetió en contra de la cadena TV Azteca, asegurando que el programa era “un circo” y que lamentaba haber formado parte de él.

“El error fue mío por prestarme a ese tipo de circos”, declaró Paco Miguel en un tweet donde también revelaba que la broma hacia Lolita Cortés era parte de un guion que le habían otorgado. Minutos más tarde, él eliminó los mensajes y optó por poner en privado su perfil oficial, esto con el objetivo de apaciguar los ataques en su contra.

Te puede interesar: Paco de Miguel se va de Twitter tras críticas de los cibernautas

¿Quién es Paco de Miguel?

Pese a las críticas y polémicas, el influencer goza de gran popularidad en las redes sociales y todo gracias a sus comedias.

Paco de Miguel es un influencer nacido en la Ciudad de México que a sus 22 años de edad ha logrado convertirse en una destacada celebridad de las redes sociales. Con más de 10 millones de seguidores en total, el joven mexicano ya es un referente de la comedia actual en el país.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales