Paco Stanley tendrá su propia serie y ellos serán los productores

En entrevista para el programa 'De primera mano' de Imagen Televisión, Mario Bezares dio a conocer que se asoció con Paola Durante para preparar una serie que cuente todos los detalles sobre el caso Paco Stanley que los envolvió al ocurrir la trágica muerte del famoso conductor.

Según la entrevista, Mario Bezares y Paola Durante desean llevar a la pantalla chica todo lo que el público desconoce del caso de Paco Stanley, el cual vivieron en carne propia y que los privó por varios meses de su libertad.

Sobre los detalles de producción, el conductor reveló que necesita sentarse a platicar con Paola Rojas para aterrizar todas las ideas que tienen y concretar una sola. Además, reveló que están analizando algunas propuestas de diversas productoras que quieren trabajar la serie.

Mario Bezares y Paola Durante buscan llevar la historia de Paco Stanley a la pantalla chica.

Paco Stanley regresará a la TV muy pronto

Y aunque Mario Bezares explicó que tanto para él como para la modelo es un tema difícil, esto debido a todo lo que vivieron, pero que ambos están dispuestos a revivirlo con tal de contar su verdad, misma que quedó oculta por la manera en cómo se manejó la muerte de Paco Stanley en los medios de comunicación.

Paola Durante y Mario Bezares buscan contar sus experiencias al lado de Paco Stanley.

El conductor de 61 años explicó que no ha buscado a Paul Stanley para que esté inmerso en la realización de la serie de su padre, pues no sabe si él querría colaborar dentro del proyecto; de igual forma aseguró que no necesitan autorización de ningún familiar del fallecido presentador para plasmar sus historias personales en una serie de televisión.

Por último, Mario Bezares aseguró que más que hablar de Paco Stanley, a él y a Paola Durante les gustaría reflejar lo que vivieron estando lejos de sus seres queridos, envueltos en una investigación que crecía como la espuma y con un país encima de ellos todos los días.

Fotografías: Instagram