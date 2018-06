Paco Stanley se manifiesta en plena transmisión del programa Hoy

El día de ayer se cumplieron 19 años de la muerte del querido y emblemático conductor Paco Stanley, pero en el programa Hoy tuvieron una emisión especial para conmemorar su aniversario luctuoso, por lo que la producción preparó varias sorpresas para Paul Stanley, hijo del conductor, pero las cosas se salieron del control en dicha emisión y como de película Paco Stanley se manifestó en el programa Hoy.

¿Cómo sucedió las manifestación de Paco Stanley en el programa Hoy?

Por un lado recordaron aquel momento en que tuvieron que comunicar la tragedia, pero por otro llevaron a un médium que ayudó a Paul a contactar con su fallecido padre, Paco Stanley.

Es por esto que invitaron al médium y astrólogo venezolano Ángel Gabriel Novoa, quien logró comunicarse con Paco Stanley, pero lo que no esperaban fue la sorpresa que se llevaron todos en el set.

Por un momento todo marchaba bien con el médium, quien resaltó el tipo de persona que era Paco, pero aseguró que está tranquilo y orgulloso de Paul, su hijo.

El hijo de Paco Stanley vivió momentos de suspenso en el programa Hoy

El médium dijo lo siguiente:

"Tiene una energía avasallante, es bastante agradable. Veo que se acerca. Es un hombre, muy inteligente se ve que le gusta estudiar y prepararse, se ve que es una persona muy cercana a ti, dice que su muerte fue muy rápida, la transición fue difícil.

Imágenes de la manifestación del fallecido Paco Stanley:

Parece que hay mucho amor entre ustedes, habla de mucha unión entre ustedes y él entiende, que hay una parte de ti que ve la situación. Me dice que no está clara toda la situación sobre cómo murió, él dice que no iba a vivir más; él me dice que esto había sido una amenaza, ya había una amenaza previa ante toda esta situación que él había vivido, se pensaba que no iba a pasar nada".

Cuando volvieron al foro junto con Galilea Montijo y Fer del Solar, el médium explicó exactamente lo que vivió ese día y por último señaló que Paco estaba presente ahí con ellos en el programa en vivo.

NADIE OLVIDARÁ LO QUE PASÓ ESTA MAÑANA, AQUÍ EL MOMENTO EN QUE ANUNCIAN QUE PACO ESTABA PRESENTE EN HOY (MINUTO 8)