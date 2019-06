Paco Stanley: Paola Durante REVELARÁ SECRETOS de la muerte del conductor a 20 años.

Han pasado 20 años de la lamentable muerte del conductor Paco Stanley, algo que sin duda le ha cambiado la vida a las personas que rodeaban y ahora Paola Durante ha dado a conocer que el acontecimiento le ha marcado su vida y que pronto dará a conocer algunos detalles de la trágica tarde que acabó con la vida del conductor.

En aquel momento Paola Durante era una edecán del programa de Tv Aztecam “Una Tras Otra”, en donde el titular de la emisión matutina era Paco Stanley. Recordar que la nacida en Uruguay fue acusada junto a Mario Bezares del asesinato y que pasaron cerca de dos años en el reclusorio.

"Hay gente me sigue juzgando y atacando, pero afortunadamente he sido muy fuerte con todo esto, pude salir adelante, trabajar".

Paola durante sacará libro con revelaciones de la muerte de Paco Stanley

La ahora conductora le duele que la gente la ubique como “Paola Durante la de Paco Stanley”, etiqueta que hasta la fecha sigue cargando.

“Me está costando mucho trabajo hacer el libro y hablar de todo lo que me pasó porque es como recordartodo. Es un caso que nunca voy a poder olvidar, tanto es así que después de 20 años me estoy animando a contar mi historia, cómo lo viví yo adentro, cómo después de tantos años me sigue afectando porque no tuve las mejores oportunidades de trabajo, reveló”.

Paola durante ha dado a conocer que tras aquel suceso ha cambiado su vida y que tras los momentos vividos en el reclusorio se dio la tarea de escribir un libro sobre lo relacionado a la muerte de Paco Stanley, que será publicado en la segunda mitad del presente año.

“Es un libro de lo que yo viví a través del caso, cómo se vive en un reclusorio, lo difícil que fue entrar, salir. De todo eso voy a hablar y después de que estuve en Playboy; de las parejas, porque no ha sido fácil como figura pública; también del cáncer de mi mamá, entre otras cosas”, dijo Paola Durante.

Lo que intenta Paola Durante con este libro es contar a la gente que “ella no fue” y que sepan que la muerte del conductor Paco Stanley cambio su vida por completo y que las nuevas generaciones vean como un ejemplo lo que vivió hace 20 años.