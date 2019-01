Paco Ignacio Taibo II transformará el Fondo de Cultura Económica

El escritor Paco Ignacio Taibo II se comprometió a llevar el timón del Fondo de Cultura Económica (FCE) sin “censura ni exclusiones”, a no cerrar librerías, a distribuir los libros que están en bodegas, a editar colecciones populares, a bajar el precio de los títulos y a ganar el 40 por ciento menos.

Pidió un margen de tiempo para analizar a fondo el presupuesto asignado, para definir qué porcentaje bajará el precio de los volúmenes, cuántos editará este año, cuántos trabajadores se recontratarán y cómo se estructurará la fusión que había anunciado entre el sello paraestatal, la cadena de librerías Educal y la Dirección General de Publicaciones, que aún dependen de la Secretaría de Cultura.

Para el nuevo timonel, el FCE es “una mala editorial y una mala empresa, y el subsidio que recibimos se le aplicará al lector”.

“Tengo puras buenas intenciones, per saldré del delirio a partir de que los números se pongan en la mesa. Claro que los gustos literarios del FCE van a estar marcados por mis locuras y las de mi equipo, pero no vamos a excluir a nadie. Democracia es servir a los lectores, no a ti mismo”, añadió. Afirmó que junto con su equipo intentaron realizar un diagnóstico, pero prefirieron pasar a un plan más pragmático: librería por librería, país por país, colección por colección.

Reconoció que las representaciones internacionales que el FCE tiene en el extranjero (antes llamadas filiales) “perdieron el año pasado un millón 300 mil dólares; dos de ellas están cerradas, la de Venezuela y Brasil, y todas trabajan en números rojos”. No obstante, aclaró que no se cerrarán. “Pero vamos a ver por qué están perdiendo dinero, algunas no están funcionando porque tienen fondos (editoriales) obsoletos o un costo alto de funcionamiento. Corregiremos esto, el país no está para perder una cantidad así”.

Paco Ignacio Taibo II en el balcón del séptimo piso de la sede del Fondo de Cultura Económica.

Dijo que en las “inmensas bodegas” que poseen tanto Educal como el FCE se almacenan unos cinco millones de ejemplares. “Tenemos que sacarlos, pero no vamos a destruir ningún libro, ni siquiera los más abominables”.

"El aparato del Estado mexicano es un monstruo, concebido por monstruos, para hacer monstruosidades. Está repleto de mecanismos intrincados, vamos a simplificarlo al máximo”, aseguró Taibo II.

Señaló que se está produciendo una transformación interna en el FCE. “Vientos nuevos soplan en este país. Aquel que lo ignore, más le valdría dejarlo de ignorar. Esto significa una nueva relación entre gobernantes y gobernados”.

Añadió que la misión del sello es ponerse “al servicio de la gran mayoría de lectores y de posibles lectores que hay en el país. Hay carencias, debilidades, problemas, que impiden que la república de lectores crezca”.

Dijo que sus experiencias previas, en la Brigada para Leer en Libertad y en la edición de libros, le dejaron “clarísimo que hay allá afuera un universo impresionantemente amplio de posibles lectores, de gente que quiere leer pero no puede, de gente que no sabe qué leer, el universo puede crecer de una manera brutal”.

Finalmente, el escritor anunció la creación de la nueva colección Vientos del Pueblo, “folletos de 12 a 48 páginas, ilustrados, con tapa, destinada a públicos muy populares”.

Ricardo D. Pat