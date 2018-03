Paco Fuentes actuará legalmente contra Eduardo Yáñez

Paco Fuentes, periodista agredido por Eduardo Yáñez la semana pasada, actuará legalmente contra el actor, así lo confirmó Juan Carlos “El Borrego” Nava en entrevista para el programa Ventaneando. Agencias México/Diario La Verdad Ciudad de México El conductor, quien afirma ser amigo del reportero del programa “El Gordo y La Flaca”, reveló que Fuentes aún padece las secuelas de la cachetada que le propinó Yáñez. “Él está bien, eso sí, tiene un derrame en el ojo y tiene una aberturita en la boca”. Posteriormente, “El Borrego” reveló que Paco Fuentes si procederá contra el actor mexicano. “Por supuesto que va a actuar legalmente, y si no él, la empresa donde trabaja, y el abogado, y lo que le está costando, o sea, porque finalmente es un muchacho que no tiene social security, no tiene un seguro médico de gastos mayores, pues vive allá y es mexicano”. Sobre el proceder de Lalo Yáñez y Paco Fuentes durante el altercado, Nava expresó: “a Eduardo Yáñez lo conozco hace años, no es mi amigo, pero lo respeto como actor, su carrera, (por el contrario), Paco es amigo mío, estudió en el CEA actuación y hoy trabaja de reportero, pero lleva mucho tiempo, le tocó la mala suerte que había tres gueyes antes que ya le había preguntado lo mismo y reventó”. Finalmente, Juan Carlos señaló que como actores están expuestos a todo tipo de preguntas por parte de los reporteros. “Hay soluciones que pueden llegar sin que haya una agresión física, somos artistas, estamos a expensas de que eso suceda, finalmente las figuras públicas somos nosotros, creo que hay que ser inteligentes para poder tener la serenidad y la ecuanimidad para contestar o simplemente no contestar”.

