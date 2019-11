Paco Arango, orgulloso del filme “Los Rodríguez y el más allá”

“Yo siempre digo que las películas son como niños, no sé cuántas puedes hacer, yo no he dado a luz, ¡pero me duele todo el cuerpo! Entonces, hacer una cinta es difícil, hoy en día con todas las plataformas que tiene al alcance la gente, llevarlos al cine es importante, sobre todo con un elenco de primera que tuve la suerte de conseguir y luego con una historia bien contada, que visualmente si te metes en los efectos visuales, pues más te vale que estén a la altura, porque la gente está educada con grandes películas hoy en día”, comentó a La Verdad el realizador Paco Arango.

“Los Rodríguez y el más allá” es una comedia familiar apta parta todos y sumamente disfrutable.

“Los Rodríguez y el más allá” se rodó en su totalidad en España y Paco señala que él y su producción tuvieron la suerte de trabajar con la compañía que hace los efectos especiales de “Juego de tronos”, la cual se encuentra en Madrid, capital de esa nación europea.

Ayudar y pasar un buen rato serán las armas con las que este largometraje busque encantar a las familias de México.

“Hicimos algo que no demerita la calidad de una película importante americana, pero combinado con la comedia latina tan divertida. Nosotros verdaderamente hicimos un esfuerzo importante con un presupuesto alto para una película mexico-española, y aunque nuestros recursos no se comparan con una súper producción norteamericana, sí tuvimos lo suficiente para cuidarla y para hacerla bien. Por ejemplo, el diseñador de arte hizo unos sets de la década de los años 50 increíbles y los actores disfrutaron la película, que eso es clave para transmitir la buena onda que tiene la cinta”, apunta el realizador quien también dirigió la exitosa película ‘Lo que de verdad importa”.

Paco Arango confirmó que en el 2020 rodará la secuela de “Los Rodríguez y el más allá”.

En la trama del filme, debido a un descuido, Nicolás, el nieto, pondrá en funcionamiento esta puerta, a través de una nevera, y desde ese momento, sus vidas dejarán de ser las mismas, ya que todos reciben poderes que no podrán controlar. Todo se complica cuando el planeta de su abuelo contacta con ellos y les advierten de que la Tierra jamás deberá conocer de su existencia o de lo contrario, ellos serán llevados al planeta, el Más Allá.

"Los Rodríguez y el Más Allá" es una de las películas de entretenimiento con mejor cartel de este año.

Los Rodríguez vivirán increíbles aventuras para demostrar al pequeño de la familia que no hay nada de malo en tener el tercer apellido más común de España. La película reunió un gran reparto, siendo protagonizada por Eduardo Soto (Perdiendo el Este), Mariana Treviño (Perfectos Desconocidos), Geraldine Chaplin (Jurassic World: El reino caído), el tenor Plácido Domingo, Santiago Segura (Padre no hay más que uno), Rossy de Palma (A pesar de todo), Omar Chaparro, Sara Jiménez, Macarena Gómez (El crack cero), Antonio Velázquez (El asesino de los caprichos), Óscar Casas, Arón Piper, Tomás Pozzi, Enrique Villén y Eduardo Gómez.

Sobre la parte del dinero recaudado de la taquilla, Paco anota que irá a dos fundaciones: La casa de la amistad, que apoya a niños con cáncer, y la segunda son los comedores Va por mi cuenta de Fundación Alsea, donde crean comedores en sitios de nuestro país donde las condiciones son precarias, comprometiéndose a darles una comida diaria a los pequeños, desde que nacen hasta los 16 años.

Ricardo D. Pat