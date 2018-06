Pack de Madonna antes de ser famosa en 1979

La famosa cantante Madonna, mejor conocida como la Reina del Pop antes de llegar a la fama hizo una sesión fotográfica totalmente desnuda que hoy ve la luz en este pack de 1979.

Madonna Louise Ciccone nació en Bay City, Míchigan el 16 de agosto de 1958. La familia Ciccone es originaria de Pacentro, Italia; su padre emigró desde Europa para conseguir trabajo en América como ingeniero de diseño en Chrysler y General Motors. Madonna fue apodada “Little Nonni” para distinguirla de su madre. Es la cuarta de seis hijos, fue criada en los suburbios de Detroit, Pontiac y Avon (ahora parte de Rochester Hills).

A finales de 1977, Madonna dejó la escuela y se trasladó a la ciudad de Nueva York.33 34 Tenía poco dinero, por lo que consiguió un trabajó como mesera en Dunkin' Donuts y con grupos de danza contemporánea.

Madonna dijo de su traslado a Nueva York: “fue la primera vez que viajé en avión y la primera vez que viajé en taxi. Vine aquí con 35 dólares en el bolsillo. Fue lo más valiente que he hecho”.

Comenzó a trabajar como bailarina sustituta para otros artistas. Durante una noche, mientras regresaba de un ensayo, fue arrastrada hasta un callejón por un par de hombres y obligada a realizar una felación. Madonna comentó que «el episodio fue una prueba de mi debilidad, me demostró que todavía no podía salvarme a pesar de todo el look de chica fuerte.

Mientras actuaba como bailarina para el cantante francés Patrick Hernandez en su gira mundial de 1979, Madonna se implicó románticamente con el músico Dan Gilroy. Juntos formaron su primera banda de rock, Breakfast Club, en donde Madonna cantaba y tocaba la guitarra y la batería. En 1980 dejó a Breakfast Club y, con su exnovio Stephen Bray como batería, formaron la banda Emmy. Su música impresionó al DJ y productor Mark Kamins, quien arregló un encuentro entre Madonna y Seymour Stein, fundador de la discográfica Sire Records.

