Pablo Montero se convirtió en Rey Mago, así entregó juguetes

Pablo Montero entrega juguetes por el Día de los Reyes Magos.

Pese a las polémicas en las que se ha visto involucrado, Pablo Montero, demostró que tiene un gran corazón, y para sorpresa de sus fanáticos, fue captado regalando juguetes a niños que se encontraban en Central de Abasto en la Ciudad de México.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante se mostró muy emocionado de poder entregar juguetes a niños de escasos recursos, eso con motivo de Día de Reyes.

Como era de esperarse, el momento se hizo viral en redes sociales, y el cantante recibió decenas de mensajes de felicitación, ganándose el cariño de sus seguidores.

Pablo Montero se convierte en un Rey Mago

Pablo Montero se gana los aplausos de sus fanáticos al convertise en Rey Mago.

El evento, en donde Pablo Montero, pudo entregar juguetes a niños y niñas, se realizó en la Central de Abasto, y los beneficiados fueron los hijos de los trabajadores.

"Estoy muy agradecido con mis papás que me enseñaron desde muy chico a trabajar y ganarme lo que me daban y también siempre a ser generoso y altruista, lo cual, se lo he compartido a mis cuatro hijos", dijo el cantante.

Además de entregar juguetes, el cantante pudo convivir con algunos de sus fans y aprovechó para resaltar el gran sentido de “ayuda” con el que cuenta los mexicanos.

¿Qué problema tuvo Pablo Montero?

¿Qué ha pasado con Pablo Montero?

En los últimos años, el cantante Pablo Montero se ha visto envueltos en grandes polémicas, esto por sus presuntos problemas de ira y con el alcohol, mismos que le han ocasionado perder grandes oportunidades laborales y lo han hecho viral en redes sociales.

