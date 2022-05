Pablo Montero niega que los Fernández lo hayan “vetado” de los palenques

El cantante y actor desmintió el rumor de su supuesto veto/Foto: Regeneración MX

Pablo Montero y la familia de Vicente Fernández supuestamente se han distanciado desde que el cantante y actor se convirtió en el protagonista de la bioserie de Televisa “El último rey”, la cual no cuenta con la aprobación de los Fernández.

En un video en Youtube, el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo que actualmente Montero está en malos términos con la familia del fallecido “Charro de Huentitán”. El comunicador aseguró que los Fernández vetaron a Pablo Montero de los palenques más importantes, donde se iba a presentar Alejandro Fernández “El Potrillo”.

Asimismo, se rumoró que los hijos y la viuda de Don Chente no sólo habían demandado a Televisa por la producción de la serie, sino que también iban a proceder legalmente contra Montero.

Pablo Montero afirma que no está vetado y que tiene el apoyo de Vicente Fernández Jr.

Ante estas especulaciones, el cantante de “Gata Salvaje” ha dicho en una entrevista con el mismo Infante que esto es mentira:

“Eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado, en distintos palenques en México, Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad es que no es cierto eso. Y es algo que hay que aclararlo”, declaró el actor.

Adicionalmente, Pablo Montero aseguró que ha hablado con Vicente Fernández Jr, quien le ha hablado muy bien de su trabajo. Sin embargo, aseguró que no ha hablado con Gerardo o Alejandro Fernández.

“Con la única persona que yo tengo contacto y he tenido contacto siempre fue Don Vicente y Juanjo, su asistente, y con Vicente Junior, que le mandé algunas escenas, algunas canciones y me dijo: ‘se me enchinó la piel y estoy oyendo a mi papá’. Y es muy bonito que su hijo mayor me haga ese comentario porque lo he hecho con mucho respeto y profesionalismo”, dijo Montero en la entrevista.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “El último rey” con Pablo Montero?

La segunda temporada de “El último rey”, protagonizada por Pablo Montero como Vicente Fernández, se estrena durante el lunes 16 de mayo en punto de las 21:30 Horas (Hora Centro de México). Se puede transmitir en el Canal de las Estrellas en televisión abierta.

