Pablo Montero explota contra una reportera; la agrede en plena entrevista

Pablo Montero es captado discutiendo con una reportera.

Pablo Montero una vez más protagoniza una polémica, en esta ocasión las cámaras lo captaron agrediendo a una reportera de “Ventaneando” en plena entrevista, razón por la cual está siendo fuertemente criticado.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el actor y cantante reaccionó de forma violenta, rompiendo el equipo de la periodista, ante los cuestionamientos de sus adicciones.

Recordemos que durante su participación en la bioserie de Vicente Fermández, se reveló que el actor está enfrentando serios problemas de adicciones, los cuales comienzan a afectar su carrera.

Pablo Montero es captado agrediendo a una reportera

Pablo Montero arremete contra una reportera.

Fue durante un evento en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Coahuila, donde Pablo Montero se encontró con la prensa, sin embargo ante los cuestionamientos de una reportera de “Ventaneando” sobre sus problemas con el alcohol, el actor reaccionó de forma violenta, arrebatándole su equipo de trabajo y agrediendo, lo que quedó evidenciado frente a las cámaras de la prensa que se encontraba en el lugar.

En el video se escucha a la periodista preguntar "¿Si vas a ingresar a uno?", a lo que el actor le responde: "No entiendo tu pregunta... o sea, ¿yo dije eso?".

Posteriormente la reportera le explica que personas cercanas a él han hablado sobre los problemas de adicción que tiene, sin embargo esto hace enfurecer al famoso.

"Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional", le responde y acto seguido le jalonea su equipo de grabación.

Ante la reacción del cantante, la reportera se aleja del lugar y se dirige a la puerta, sin embargo el famoso sigue insistiendo en que no haga "preguntas que no vienen al caso" y segundos después se acerca a la mujer y le intenta arrebatar el dispositivo con el que grabó la entrevista.

@PabloMOficial estalla contra reportera de @VentaneandoUno ante la preguntas hechas esta noche en saltillo y le rompe su equipo de trabajo. Pablo Montero siendo Pablo Montero. #pablomontero pic.twitter.com/h2NjJnBbhf — AperezColungaa (@AperezColungaa) August 7, 2022

¿Qué problemas tuvo Pablo Montero?

¿Qué ha pasado con Pablo Montero?

Recordemos que el productor de la bioserie “El último Rey”, Juan Osorio, reveló que durante la grabación del proyecto enfrentaron muchos problemas a consecuencia de las acciones del actor y cantante Pablo Montero, quién interpretó a Vicente Fernández.

De igual forma, Juan Osorio reveló que Pablo Montero tiene una adicción al alcohol, mismo que el actor ha negado,.

Ante la agresión de Pablo Montero contra la periodista, el actor está siendo fuertemente criticado en redes sociales, sin embargo otros cuestionan la forma de actuar de la prensa.

