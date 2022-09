Pablo Montero explota contra reconocido boxeador: "Nadie puede hablar por mí"

Pablo Montero explota en contra de Julio César Chávez.

Pablo Montero una vez más dio de qué hablar, luego de que en un encuentro con la prensa explotó contra el ex boxeador Julio César Chávez, quién le ofreció ayuda por los presuntos problemas de alcoholismo que estaría enfrentando.

Recordemos que en los últimos años han surgido rumores que indican que Pablo Montero estaría enfrentando un grave problema de alcoholismo, mismo que ya habría afectado su carrera como cantante y actor.

Incluso en La Verdad Noticias te dimos a conocer que el productor Juan Osorio, aseguró que las grabaciones de “El último rey” se vieron afectadas a causa de Pablo Montero, quién no se habría presentado al último día de grabaciones, por estar alcoholizado.

Pablo Montero explora ante cuestionamiento de adicciones

¿Qué dijo Pablo Montero?

En una reciente entrevista con diversos medios, Pablo Montero fue cuestionado sobre las terapias que tomó para el manejo de ira, luego de haber protagonizado una agresión a una reportera de “Ventaneando”:

“Me sirvió muchísimo y todo muy bien, súper padre, cosas que aprendes, todo lo que sea aprender para mejorar tu persona o tu estado de ánimo para que tú seas una persona feliz”.

Sin embargo, el calor de la entrevista cambió de forma drástica, cuando Pablo Montero fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de Julio César Chávez, quien le ofreció su ayuda para enfrentar los supuestos problemas de adicciones.

“El único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara. Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser” dijo visiblemente molestó.

De igual forma el actor aseguró que no necesita la guía de nadie, asegurando “nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, yo hago mis cosas, nadie tiene que venir, y si mucho les interesa pues que vengan y me busquen” dijo.

Te puede interesar: ¿Pablo Montero fue vetado de Televisa? Esto dice Juan Osorio

¿Qué problemas tuvo Pablo Montero?

¿Qué ha pasado con Pablo Montero?

En los últimos años, el cantante Pablo Montero se ha visto involucrado en muchas polémicas, originadas de sus supuestos problemas con el alcohol, mismos que aseguran le han ocasionado el veto de Televisa.

Recordemos que Pablo Montero además mantuvo una pelea mediática en contra de Carolina Van Wielink, con quien tuvo dos hijas y se divorció en 2018.

A pesar de que muchas personas han asegurado que Pablo Montero necesita apoyo para afrontar su supuesto problema con el alcohol, el actor asegura que se encuentra en perfectas condiciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram