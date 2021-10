Pablo Montero, estresado por rumores de romance con Gisella Aboumrad

La Casa de los Famosos, el nuevo reality show de Telemundo, ha destacado por tener momentos muy polémicos entre sus integrantes, pero un detalle que ha llamado la atención es la amistad que existe entre Pablo Montero y Gisella Aboumrad, misma que ha desatado rumores de romance en las redes sociales.

En una reciente plática con Alicia Machado, el cantante mencionó que él le ofrece su amistad a quien sea, siempre con buena intención. Sin embargo, también aseguró que no ha dado pie a otro tipo de relación y que le estresa la idea de que Gisella pudiera estar malinterpretando las cosas que suceden entre los dos.

“Yo doy mi amistad como es, pero si, no doy paso a que se preste para otra cosa, para que no para que ande pensando otras cosas”, declaró el también actor. Recordemos que la relación entre ambos famosos ha sido muy criticada por los fanáticos del programa, quienes afirman que Gisella Aboumrad lo acosa dentro de la casa.

Alicia Machado mete cizaña a Pablo Montero

Al oír estas declaraciones, Alicia Machado, quien recientemente recordó su paso por Playboy con candente topless en Instagram, le confesó al cantante que su compañera se pone celosa cuando otras mujeres se acercan a platicar con él, lo cual lo dejó muy desconcertado.

“Ella está malviajándose… Han habido varias conversaciones que no te vamos a contar. Osea tu no sabes como se pone, no te imaginas como se pone cuando yo me acerco o se acercaba Mane”, declaró la ex reina de belleza. Los fans del programa consideran que dichas palabras podrían provocar que la amistad entre ambos comience a deteriorarse.

¿Cómo puedo ver La Casa de los Famosos?

El ganador del show se llevará un premio de 200 mil dólares.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que La Casa de los Famosos se transmite de manera exclusiva por Telemundo. A través del sitio web de la televisora se realiza una emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre entre Alicia Machado, Chistian de la Campa, Cristina Eustace, Gisella Aboumrad, Kelvin Rentería, Pablo Montero y Verónica Montes.

