Pablo Montero envía mensaje a Doña Cuquita y pide que vea la serie de Don Chente.

Pablo Montero comparte cómo es que nació su amistad con Don Vicente Fernández, y cómo esa relación que tuvo le ayudó a dar vida al ídolo mexicano en la serie “El Último Rey: El Hijo del Pueblo” de Univisión que se estrena hoy en horario estelar.

“Mi papá y Vicente (Fernández) se conocieron en Torreón, en un evento que hubo en una caravana y bueno; él iba cantando en esa caravana y conocía al empresario mi papá y los invitó a la casa. Hicieron una comida y entonces ahí se conocieron desde que eran muy jóvenes, yo todavía no nacía”.

Gracias a este vínculo, el cantante Pablo Montero creció admirando y llegó a convivir desde niño con “El Charro de Huentitán”, lo cual ha facilitado su proceso para interpretarlo.

“Y que me haya tocado darle vida a alguien que yo conozco desde que era un niño, la verdad el poder interpretarlo, no nomás por conocerlo, sino porque lo admiro y lo que viví y el que yo haya decidido ser cantante por la influencia de él, pues es una bendición, un regalo de Dios”.

De acuerdo con Juan Osorio, productor de la serie, Pablo se vio bastante afectado con las críticas de Doña Cuquita, esposa de Don Chente. Sobre la relación tan cercana que el cantante tuvo con la familia y sobre las críticas de Doña Cuquita a El Último Rey: El Hijo del Pueblo, dijo:

“Pues mira, de eso no te puedo decir absolutamente nada. Yo lo único que te puedo decir es que mis papás me educaron y me inculcaron el amor por ellos, por Vicente, por Cuca y por su familia”.

Hago un trabajo con mucho respeto: Pablo Montero

“Lo único que estoy haciendo es un trabajo con mucho respeto, y en lo personal yo he cuidado mucho todos los diálogos, la actuación, la forma de ser, cómo era su esposa, cómo era con sus hijos pequeños, con sus compañeros. A la hora de cantar eso es lo que cuenta, que tú te sientas contento, satisfecho y feliz con lo que estás haciendo”.

La Verdad Noticias informa que el cantante Pablo Montero comentó que le diría a Doña Cuquita "que no se pierda la serie, que la vea, que la disfrute y va a disfrutar cosas muy bonitas que hicimos".

