Pablo Montero deja el orgullo y pide perdón a la reportera que agredió

Luego de que Pablo Montero diera una conferencia, previo a su presentación en La Feria de Saltillo, como parte de su gira Homenaje a el Último Rey, en donde una reportera del programa ‘Ventaneando’, lo cuestionó sobre sus problemas con la bebida, y el cantante reaccionó agresivamente e inclusive la amenaza y privara de su libertad; ahora la reportera rompió el silencio.

Durante la transmisión de ‘Ventaneando’, este lunes, la reportera identificada como Italia Herrera se sinceró sobre lo ocurrido la noche del sábado 6 de agosto, en donde por medio de videos viralizados en redes sociales y mostrados en el programa, se puede observar que el cantante agredió físicamente a la reportera y a su acompañante, así como las amenazas que le lanzó y le condiciona su salida del establecimiento solo si borraba el material.

En entrevista con Italia Herrera, la joven mencionó que ella siempre era muy amable con los famosos que le ceden la entrevista y que al ver que Pablo Montero no quería responder a la pregunta que ella le hizo, optó por mejor darle las gracias y retirarse del lugar, cuando el personal de seguridad de Pablo Montero le prohibió la salida, y momentos después sacaron al resto de la prensa.

Pablo Montero pide perdón por sus actos

De acuerdo con ella, una vez que todos se fueron del espacio, se quedó ella con su acompañante solos en la habitación con Pablo Montero y al menos seis hombres de seguridad, quienes no solo la amedrentaron a ella, sino que también golpearon a su acompañante y por su fuera poco los amenazaron a ambos.

Sumado a ello, la retuvieron contra su voluntad por más de 15 minutos en los que ella estuvo recibiendo amenazas directas por parte de Pablo Montero, entre ellas donde aseguró que iba a tomar acciones contra su compañero en caso d e que ella no borrara el material y que le hablaría la policía estatal y al gobernador de Saltillo para tomar represalias en su contra.

Así mismo, la reportera detalló que el material que Pablo Montero le destruyó tiene un valor de más de 30 mil pesos, pues le rompió la cámara de su teléfono celular, rompió el micrófono y el cable, así como una luz que tenía en su teléfono, entre varias cosas, motivo por el que ya levantó una denuncia contra el famoso.

Esto sumado a que la privó de su libertad y la violentó física y verbalmente, pues Italia Herrera también mencionó que con tal de quitarle el teléfono celular, Pablo Montero le metió la mano entre el pantalón y su ropa íntima, delitos por los que será investigado el famoso.

Sin embargo, eso no fue todo, pues tras el enlace con la corresponsal de Ventaneando, en el norte del país, Pablo Montero se enlazó por llamada telefónica para ofrecer una disculpa pública hacia la reportera a la que asegura que nunca agredió, pero sí reconoce que no se comportó adecuadamente con ella, pero la culpa por haber provocado en él dicha reacción.

De acuerdo con Pablo Montero, se le hizo muy incómoda la pregunta que Italia le hizo sobre si estaría dispuesto a entrar a una clínica de rehabilitación por su problema con la bebida, luego de que allegados al cantante aseguran que no la estaba pasando bien con dicho vicio, esto debido a que había un niño junto a él.

"Una disculpa, quiero disculparme con la reportera y su compañero. Mi comportamiento no fue correcto, acepto que mi comportamiento no tuvo que ser así, pero la pregunta me desconcertó, si hay daño que reparar me hago responsable”, expresó el cantante.

Aunque Pablo Montero alegó que su reacción no fue la mejor, pero todo se debió a la incomodidad por la pregunta y el niño presentes, también aseguró que estaba dispuesto a pagar todos los daños del equipo de trabajo d e la reportera; sin embargo, mencionó que las cosas se cayeron, más no que las haya jaloneado y tirado él.

Tras ello, Pablo Montero mencionó que su estado de salud es bueno, pues no ha bebido y que su problema con la bebida ya tiene tiempo y está intentando superarlo, pues acude a terapias y lleva una mejor alimentación y régimen de ejercicio que lo mantiene alejado de dicho problema, pero eso sí, de vez en cuando que tiene una cena o comida importante no niega tomarse una copa de vino.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.