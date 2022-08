Pablo Montero asegura que TV Azteca lo odia por no darles una exclusiva

Este polémico caso comenzo desde que Juan Osorio reveló a los medios que Pablo Montero tiene problemas de alcholismo y que por ello no llegó a una grabación de la serie que dirigía sobre la vida de Vicente Fernández llamada “El Último Rey: El Hijo del Pueblo”.

Esta declaración llevó a todos los medios a preguntarle constantemente a Pablo Montero sobre su alcholismo, algo que ha causado una gran molestia al cantante y ya no pudo aguantar más el día que la reportera de "Ventaneando" lo cuestionó sobre el asunto en Saltillo.

Reveló que ese fue el motivo por el que ya no pudo contenerse y golpeó el dispositivo de dicha reportera, quien ya está realizando un proceso legal contra él. Pero eso no es todo, Pablo aseguró en Hoy que todo se trata de una estrategia de TV Azteca para que su carrera se vea afectada.

Pablo Montero se negó a darle una exclusiva a TV Azteca

Pablo Montero se definde de TV Azteca en "Hoy".

Pablo Montero contó que el verdadero origen de la molestia que tiene la televisora TV Azteca es porque se negó a darles una entrevista exclusiva sobre el asunto de su supuesto alcoholismo. Adaemá, te contamos en La Verdad Noticias que afirma que no fue agresivo, sino que está tratando de ponerle límites a los medios.

"Si tú no das una entrevista a una televisora, pues se enojan y la agarran en contra de ti, entonces llegan y hacen ese tipo de preguntas porque no les das una exclusiva, es que yo no tengo ahorita tiempo de estar dando exclusivas ni nada" dijo el cantante de regional mexicano.

Asimismo, dice que él reaccionó así contra su reportera porque no fue nada respetuosa y no está dispuesto a tocar esos temas de su vida privada o de su familia, incluyendo a su ex esposa, con ningún medio. También recordó cuando indagaron para ver si cumplia sus obligaciones como padre, así que los invita a hacerse cargo de ellas si consideran que no hace suficiente.

Te puede interesar: Ventaneando inicia proceso legal contra Pablo Montero tras agresión a reportera

¿Quién era la esposa de Pablo Montero?

Pablo Montero junto a su ex esposa.

La esposa del famoso Pablo Montero se llama Carolina Van Wielink y se casaron en el 2011 tuvieron dos hijas y en abril del 2016 anunciaron que se separaban.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: