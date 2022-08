Pablo Montero afirma que no golpeó a una reportera: “Hay que poner límites”

Pablo Montero está en el ojo del huracán tras una fuerte pelea con una reportera de Saltillo, Coahuila, ya que cuando la joven le preguntó sobre la posibilidad de internarse en una clínica por su alcoholismo, este explotó en su contra, intentando incluso arrebatarle el celular.

El cantante no contaba que todo estaba siendo grabado por una tercera persona y se aferró a borrar la evidencia del celular de la reportera pero sus esfuerzos fueron en vano al publicarse el video.

Sin embargo, el cantante fue entrevistado por el equipo de Sale el Sol y dio las siguientes declaraciones, a pesar que existe un video en donde se ve claramente toda la pelea. Incluso Gustavo Adolfo Infante, quien es su amigo personal, le dijo que lo mejor era pedirle una disculpa, ya que su comportamiento fue inaceptable.

Declaraciones de Pablo Montero

“Mira, tu lo ves en el video, yo estaba muy amable atendiendo a la prensa. Ya se había acabado la rueda de prensa y llega ella y me hace una pregunta muy personal. Aquí doy la cara como un hombre y así tiene que ser”.

“Para empezar yo no dije eso y me siguió grabando e insistiendo”

“Forcejeo con el muchacho pero no hay agresión. Jamás le pegaría a una mujer, lo que ves en el video es lo que es, y tienes que poner un límite. Si tanto les interesa mi vida privada entonces que vengan y me ayuden”.

“Hay que poner límites, que me feliciten por mi gira pero no una preguntas que no viene al caso. Ahí estaba mi mamá y mis hijos. Si ellos me demandan, yo lo voy a hacer igual”.

¿Qué problemas tuvo Pablo Montero?

Pablo Montero se encuentra en el centro de la polémica por su adicción al alcohol. Desde hace algún tiempo, el actor mexicano ha tenido problemas por su forma de beber; incluso, ha sido despedido de algunos proyectos por incumplimiento.

