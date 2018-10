Pablo Montero admite que sigue enamorado de su ex-esposa

Pablo Montero es un actor y cantante mexicano, que hace un tiempo estuvo envuelto en controversia cuando se supo que se divorció de su esposa Carolina Van Wielik, y aunque ya no eran marido y mujer, la pareja convivía mucho con sus hijas, pero ahora el famoso actor ha revelado un secreto que conmocionó al público, pues confesó que aún después del tiempo que lleva separado de su esposa, sigue enamorado de ella.

Pablo Montero aseguró que el divorcio fue sólo para darse un espacio y conocerse de otra manera, y ahora después de esta revelación, tiene la ilusión de volverse a casar en el mismo lugar de su primera vez.

Durante una entrevista el actor dijo que:

"Caro y yo estamos bien, me acompañaron ella y las niñas a una gira por Estados Unidos, y en la cual festejé los 75 años de edad de mi madre, a quien le cumplí su sueño de visitar lo casa de Elvis Presley.

"Yo tengo una buena relación con Caro, tenemos una gran comunicación, y en este proceso necesitamos apoyo y nos lo damos. No nos hemos separado del todo, pues llevamos juntos todos estos años de crisis, pero ya estamos superando algunas cosas".

"Siempre hemos estado enamorados ella y yo, vamos a seguir así; estamos reencontrando el camino de la comprensión y le he comentado a Carolina que me me encantaría volver a casarme con ella en la Riviera Maya: el mismo lugar donde lo hicimos la primera vez”.