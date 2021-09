Pablo Montero a punto de golpear a Celia Lora, colapsó llorando

Celia Lora sigue causando controversia en La Casa de los Famosos y en esta ocasión es por un fuerte conflicto con Pablo Montero que según la playmate estuvo a punto de golpearla.

La tensión en el reality show ha aumentado debido al encierro además que no es ningún secreto que Celia suele provocar a sus compañeros con ciertos comentarios o por ser "directa" con su opinión.

Sin embargo no a todos les gusta su forma de ser. En La Verdad Noticias recientemente te platicamos que la pelea entre las dos estrellas acaloró La Casa de los Famosos, pero posteriormente Pablo rompió en llanto al expresarse en solitario.

“Yo he pasado por muchas cosas en la vida y cada vez que he tenido errores me han enseñado a madurar y a ser mejor persona”, confesó Montero.