Pablo Moctezuma ataca a Enrique Guzmán tras declaraciones de Frida Sofía

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, actualmente hay un escándalo mediático que atraviesa a la familia Guzmán, pues Frida Sofía acaba de acusar a su abuelo de ser un abusador sexual, por ello, quien no fue ajeno a las declaraciones es Pablo Moctezuma, padre de la joven.

El papá de Frida lamentó todo lo que ocurre, y aprovechó para hablar mal del rockero, pues revela que ellos fueron quienes le robaron a la joven cantante cuando era una niña, le quitaron su apellido, y la apellidaron Guzmán.

Después de las graves acusaciones por parte de la hija de Alejandra Guzmán, Moctezuma tachó de desagradable al cantante de “la Plaga”, y que no le sorprende, pues siempre fue un abusador.

Pablo Moctezuma defendió a su hija

“No me sorprende ni tantito y ayer la entrevista que dio con Pati Chapoy me da pena de haberla sufrido y que no se acuerde de mi hija, yo creo que el que no se acuerda es él. Es una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien”.