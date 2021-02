Pablo Lyle y los probables escenarios a los que se podría enfrentar

En entrevista con el programa televisivo Ventaneando, la abogada Sandra Hoyos ahondó en el tema legal del actor. “El final de Pablo Lyle es que el caso lo va a tener que determinar un jurado, ¿qué puede hacer el jurado? No sabemos”.

“Cuando uno ya llega al momento del jurado son muchos factores que influyen esa decisión final, hay que esperar a ver quiénes son las personas que componen el jurado, cuál es su nivel educativo, qué sabemos de ellos…”, afirmó.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la penalista hizo hincapié en lo complejo que podría resultar para Pablo Lyle que su caso llegue a esas instancias, pues existen muchas variantes que determinan el rumbo de una resolución.

“Cuando hay un jurado hasta cierto punto es como una lotería porque no todas las personas van a pensar igual, no todas las personas van a considerar las evidencias igual, entonces yo no creo que es caso perdido, pero tampoco es caso ganado”, agregó.

Pablo Lyle está en espera de su juicio

“Mucho va a depender de cómo se escoja ese jurado. Ahora tienen que determinar si es culpable, o no es culpable, y tiene que pasar el juicio entero, que es lo que estaban tratando de evitar, llegar a ese punto donde hay jurado”, dijo para Ventaneando desde Miami.

Además, señaló por qué razones le fue negado el recurso de defensa propia: “El Stand Your Ground tiene unos requisitos bien específicos, donde uno tiene que comprobar las evidencias, los testimonios tienen que comprobar que realmente fue en defensa propia”.

“Lo que dice la Corte de Apelación en un breve párrafo es que desafortunadamente ellos no pudieron comprobarlo, y en base a esa inhabilidad de comprobarlo con evidencias contundentes, él no tiene derecho a esa inmunidad…”, finalizó la abogada.

