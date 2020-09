Pablo Lyle y la mala suerte de su ultima serie: Yankee de Netflix

El Yankee es una adaptación bien dirigida y lograda por Netflix, que junto talentos mexicanos y americanos logró una impactante primera temporada sin embargo al parecer ya no habrá más debido a los acontecimientos oscuros que sucedieron alrededor suyo, entre ellos, el presunto crimen de Pablo Lyle.

Cabe recordar que todavía no se estrenaba la primera temporada cuando se supo la noticia que impactaría al mundo artístico, Lyle sería acusado de golpear y provocar la muerte de una persona de la tercera edad en Estados Unidos cosa que en este momento le ha costado la libertad siendo él, el principal actor o protagonista de la serie.

Pablo Lyle terminó con su libertad

No obstante, Pablo Lyle no sería el único afectado con esta terrible maldición, pero no todo era tan oscuro, y es que Ana Layevska la protagonista de esta serie, anunció en octubre la llegada de su segundo hijo, lo que complicaría las grabaciones de una posible segunda temporada, esto además sólo alargaría le entrega de una posible segunda temporada si es que se realizará.

Sin embargo la peor de las noticias llegaría cercana a esas fechas de octubre, y es que el actor y villano principal de esta serie había quedado en coma debido a una bacteria que ingirió por comer carne de cerdo, esto no pudo ser peor puesto que hace unas horas el elenco de esta serie confirmó su deceso, se trata del actor Sebastián Ferrat, quien protagonizó junto a Pablo Lyle y a Ana Layevska esta increíble serie de Netflix.

Tal vez te interese.- Pablo Lyle la vida de “novela” del actor mexicano que podría terminar en prisión

¿Que seguirá para esta serie de televisión que ha marcado el principio de una oscuridad?, tal vez sea sólo una mala racha de algunos cuantos actores que corrieron con el infortunio de terminar con su libertad, la vida de alguien más, o su propia vida.