Pablo Lyle y el sueño que no podrá cumplir tras ser declarado culpable

Semanas atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Pablo Lyle fue declarado culpable del delito de homicidio imprudencial, el cual se derivó de su violento incidente que provocó la muerte de un hombre de 63 años de edad en Miami, Florida. Mientras espera su sentencia, se revela que él se ha quedado sin la esperanza de cumplir un anhelado sueño.

“Mi nene me cambió el panorama de la vida, y Arantza no sé en qué momento me robó el corazón, ¡me trae loco! Me parte el corazón estar lejos de ellos. Ahora tengo dos hijos con quienes debo predicar con el ejemplo. En ese aspecto, mi vida es bastante centrada y trato de hacer lo mejor que pueda para ellos. Me gustaría ser con mis hijos la mitad del buen papá que ha sido el mío”, mencionó el actor en una entrevista a TVyNovelas en 2014.

Actualmente, los pequeños Aranza y Mauro tiene 11 y 7 años de edad respectivamente.

Las declaraciones del actor fueron recordadas por los cibernautas, quienes quedaron muy sorprendidos con el veredicto del jurado, el cual ha sido tema de conversación en las redes sociales y no ha dejado de figurar entre las principales noticias de la farándula hispana.

Pablo Lyle le pide a su esposa que rehaga su vida

Ana Araujo ha brindado apoyo total a su esposo en los tres años que ha durado el mediático juicio en Miami.

Por otro lado, se ha revelado que el protagonista de ‘Mirreyes vs. Godínez’ le ha pedido a su esposa que rehaga su vida sentimental, pues él considera que sería egoísta mantenerla a su lado durante el tiempo que permanezca en prisión. Sin embargo, ella le ha dejado en claro que se enfocará a seguirlo apoyando y a trabajar para que no le falte nada a sus hijos.

“Él ha sido cero egoísta y le ha refrendado a Ana que lo que quiere es que sea feliz, le ha dicho que es libre para rehacer su vida, que a él nada le haría más feliz que ella siguiera adelante en todos los aspectos”, declaró un amigo cercano a Pablo Lyle en entrevista exclusiva para la revista TVNotas.

¿Cuál es la sentencia de Pablo Lyle?

El actor protagonizó un violento incidente en 2019, mismo que provocó la muerte de un hombre y por lo que ha sido condenado culpable de homicidio imprudencial.

Pablo Lyle deberá permanecer en una cárcel de Miami hasta que le sea dictada una sentencia, misma que podría ser de 5 a 9 años de prisión, esto según determinen las autoridades. Asimismo, el actor tendrá que enfrentarse a un juicio civil, el cual buscará establecer una reparación económica a los familiares de la víctima.

Fotografías: Redes Sociales