Pablo Lyle trabaja como mesero, ante la crisis económica que enfrenta

Pablo Lyle habría comenzado a trabajar en Estados Unidos.

Pablo Lyle era uno de los galanes de telenovelas en México, pero su carrera se vio truncada debido al problema legal que enfrenta en Estados Unidos, por haber protagonizado una pelea automovilística que terminó con la vida de un hombre, esto le impide retomar su carrera artística, por lo que ahora trabaja en una cafetería como mesero.

Desde que el actor se vio involucrado en la pelea, propiciando un puñetazo a un hombre, mismo que terminaría falleciendo por estos golpes, la situación legal le impide trabajar, ocasionándole una grave crisis económica, pues desde hace varios años no tiene una fuente de ingresos.

Incluso en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Pablo Lyle estaría enfrentando un proceso de divorció con su esposa Ana Araujo, originado del arrestó domiciliario que tiene.

¿Qué ha pasado con Pablo Lyle?

El actor enfrenta una crisis económica.

El actor Pablo Lyle no puede regresar a México, a gozar del éxito que vivía, ya que el cargo que enfrenta es por homicidio, mismo que no le permite salir de Estados Unidos, pues su caso sigue abierto y su situación legal no termina de definirse.

Este hecho pausó la carrera artística del actor y hasta hace unos meses vivía con su cuñado, sin embargo al darse a conocer que se encuentra divorciándose, había puesto distancia con la familia.

Rumores afirmaban que estaría en un nuevo proyecto, sin embargo en esta ocasión no tendría relación con el medio del espectáculo, ya que su visa de turista no le permite laborar en Estados Unidos.

Pablo Lyle trabaja como mesero

El actor estaría trabajando como mesero en Estados Unidos.

Ante la crisis económica que enfrenta Pablo Lyle, el programa de espectáculo “Chisme No Like” dio a conocer que el actor estaría trabajando como mesero en un negocio de café que tienen unos amigos argentinos.

En el video difundido por el programa, se observa al actor platicando con los que serían los dueños y portando la camiseta de trabajo.

De hecho, el conductor Javier Ceriani entrevistó a uno de los meseros del sitio, el que terminó por confirmar que Pablo Lyne ha trabajado como mesero por varios meses en el lugar.

