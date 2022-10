Pablo Lyle se negó a testificar; hoy se cierra su juicio ¿Qué es lo que se sabe?

Pablo Lyle no testificará en su juicio.

El juicio de Pablo Lyle señalado de homicidio involuntario, se está realizando en una corte de Miami y este 3 de octubre se considera como uno de los días claves, sin embargo se ha dado a conocer que el actor se negó a testificar. Te contamos todo lo que se sabe.

Recordemos que después de tres años en arresto domiciliario, el actor Pablo Lyle conocerá su sentencia en unos días, siendo considerado como uno de los casos más mediáticos en el farándula.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que desde hace varios días, diversos testigos han brindado sus declaraciones tanto a favor como en contra y sería este 3 de octubre cuando el actor tendría su turno para intentar defender su inocencia, sin embargo de último momento decidió no rendir más declaraciones.

¿Qué ha pasado en el juicio de Pablo Lyle?

Pablo Lyle se negó a testificar en su juicio.

Pablo Lyle quién hace tres años, protagonizó un altercado vial con Juan Ricardo Hernández, en donde este último perdió la vida, se negó a testificar, a pesar de que su declaración era considerada fundamental para el juicio.

El reportero David Ovalle, quién se encuentra en Miami confirmó que el actor decidió de último momento no dar más declaraciones en el juicio: “Actualización: Pablo Lyle le dice al juez que ha elegido no testificar”, aunque no se revelaron las razones.

De igual forma se dio a conocer que el día de hoy presuntamente se darán a conocer los cierres sobre el juicio, al igual que una fecha para que se lea la sentencia.

Cabe resaltar que una reportera aseguró que en el juicio de Pablo Lyle se han presentado problemas con los traductores de la corte e incluso reveló que no interpretan completos los testimonios, siendo un factor que podría afectar a la defensa del actor.

Ex esposa de Pablo Lyle testifica a su favor

Despúes de 3 años, Pablo Lyle conocerá su sentencia en unos días.

Uno de los testimonios considerados como más importantes fue el de la ex esposa del actor Pablo Lyle, Ana Araujo quién narró el momento de terror que vivió junto a sus hijos, luego de que Juan Ricardo Hernández se acercó a su vehículo.

“Pablo sale de la camioneta y escucho que le grita -tranquilo hay niños en el coche-, el señor Hernández estaba gritando muy fuerte y seguía siendo agresivo”.

En marzo de 2019, Pablo Lyle se vio involucrado en una pelea de tránsito con el señor Juan Ricardo Hernández, a quien el actor golpeó y quién falleció a causa de un traumatismo, razón por la cual se le acusa de homicidio involuntario.

