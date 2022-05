Pablo Lyle no quiere darle el divorcio a su esposa aunque ella ya tiene a otro

El actor presuntamente no quiere separarse de Ana Araujo/Foto: El Universal

El actor Pablo Lyle presuntamente se ha negado a darle el divorcio a Ana Araujo, a pesar de que ella ya está saliendo con alguien más. Se ha revelado que en un principio fue él quien le dijo a su aún esposa que buscara a otra persona para rehacer su vida, ya que él sabía que iba a ir a la cárcel, pero ahora se ha arrepentido y no quiere separarse.

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace unos días se informó que Pablo Lyle y su esposa Ana se iban a divorciar, después de que ella fue captada en una cita romántica con el ex futbolista Marc Crosas en un antro de la Ciudad de México. Mientras el actor está en arresto domiciliario en Miami, Florida.

Ante este escenario, la revista TVNotas ha revelado que Pablo ya está enterado de todo, pero no quiere darle a su esposa el divorcio, aun cuando ella ya lo abandonó y le pidió separarse en los mejores términos.

Pablo Lyle sabe que el divorcio podría afectar su juicio

Al principio fue el propio Pablo quien le dijo a Ana que rehiciera su vida con alguien más, pero luego se arrepintió/Foto: El Heraldo

La revista de espectáculos asegura que el actor y Ana ya no tenían una buena relación, después de que a él no le permitieron quitar la fianza y el geolocalizador. Desde ese momento, Lyle comenzó a ser grosero con su esposa, quien había estado con él durante todo el proceso de su arresto.

Según TVNotas, el actor de telenovelas ya no quiere separarse de Araujo porque sus abogados le dijeron que no era conveniente divorciarse en estos momentos ya que afectarían mucho la decisión del juicio y con esto, podría perderlo.

Sin embargo, para Ana Araujo ya no habría vuelta de hoja, y desearía quedar totalmente separada de Pablo porque está muy enamorada de Marc, refiere el medio de comunicación.

“Ana quiso ser sincera con Pablo (sobre su nuevo romance), decirle lo que pasaba y que lo sentía mucho, pero que quería el divorcio para hacer las cosas bien”, contó una fuente a la revista.

Sobre la respuesta de Pablo, relató: “Se puso como loco cuando ella le dijo que quería separarse, pero del enojo pasó al llanto; le rogó que por favor no lo dejara, pero ella le dijo que ya había tomado la decisión”.

Pablo Lyle supuestamente ha tratado de manipular a su esposa

Se dice que la aún esposa de Lyle, no está dispuesta a dejar a Marc Crosas/Foto: LG Digital

De acuerdo con los informes, el actor supuestamente está tratando de manipular a su aún esposa, asegurando que si ella lo deja, nadie se lo va a perdonar: “Pablo le dijo que no le daría el divorcio y que pensara bien lo que hacía, pues con el paso de los años, todos le iban a reclamar el por qué lo dejó en un momento tan difícil”, declaró la fuente.

Por ahora, Ana Araujo sigue su noviazgo con Marc, mientras Pablo Lyle espera su próximo juicio. Y en caso de separarse, hay muchas probabilidades de que el actor sí termine varios años en prisión.

