Pablo Lyle le pide a su esposa que se enamore de otro hombre

El actor ha dejado en claro que quiere ver feliz a su esposa, incluso si no es a su lado.

Un amigo de Pablo Lyle declaró en entrevista exclusiva para la revista TVNotas que el actor le ha pedido a su esposa Ana Araujo que siga con su vida ahora que él ha sido declarado culpable de homicidio imprudencial, delito que cometió a principios del 2019.

En primera instancia, se revela que el actor tenía la esperanza de que el jurado tomara en cuenta para el veredicto final que él no comenzó la discusión. Asimismo, se menciona que se encuentra devastado con el rumbo que tomará su vida ahora que está condenado a pasar varios años en prisión.

Ana Araujo ha brindado apoyo total a su esposo en los tres años que ha durado el mediático juicio por homicidio imprudencial.

Por tal motivo, el actor de 'Mirreyes Vs. Godinez le ha pedido a su esposa Ana Araujo que sea feliz, incluso si esto significa rehacer su vida amorosa: “Él ha sido cero egoísta y le ha refrendado a Ana que lo que quiere es que sea feliz, le ha dicho que es libre para rehacer su vida, que a él nada le haría más feliz que ella siguiera adelante en todos los aspectos”.

Ana Araujo y su amorío con Marc Crosas

Chisme No Like filtró una serie de imagenes que muestran a la esposa del actor con el ex futbolista Marc Crosas.

Pese a que ha apoyado a Pablo Lyle durante los tres años que duró el juicio, más de uno se quedó sorprendido cuando ella reveló que ya no eran pareja. Meses más tarde, el programa Chisme No Like filtró unas fotografías que la mostraban muy cariñosas con el ex futbolista Marc Crosas, lo cual despertó rumores de un nuevo romance.

Al respecto, el amigo del actor mencionó que dichos encuentros eran “una ilusión que tuvo hace unos meses por alguien que le devolvió las ganas de amar” pero que renunció a ella para salvar su matrimonio, no dejar desprotegido a sus hijos y enfrentar la recta final del juicio junto a su pareja.

Sobre la petición que le ha hecho su esposo, se menciona que ella lo entiende pero que por el momento está concentrada en seguir trabajando para sacar adelante a sus hijos y en seguir siendo el apoyo de su esposo. Eso sí, Marc Crosas sigue interesado en tener una historia de amor a su lado pero ella es la que tiene la última decisión.

¿Cuál es la sentencia de Pablo Lyle?

El actor podría pasar de 5 a 9 años en prisión y existe la posibilidad de que cumpla su condena en México.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Pablo Lyle deberá permanecer en una prisión de Miami hasta finales de octubre, lapso de tiempo en el que se le dictara una sentencia. De igual modo, él deberá enfrentarse a un juicio civil para establecer una reparación económica a los familiares de la víctima.

