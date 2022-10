Pablo Lyle, en prisión y con fuerte deuda con familiares de la víctima tras juicio

Tras ser declarado culpable de homicidio involuntario, el actor deberá esperar tres semanas para conocer su condena total.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Pablo Lyle fue declarado culpable del delito de homicidio involuntario cometido en agravio de Juan Ricardo Hernández, quien falleciera luego de ser agredido por el actor en una importante avenida de Miami, Florida el pasado 31 de marzo del 2019.

Minutos antes de que el jurado revelara el veredicto, la abogada Esther Valdéz declaró en entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano que el actor no solo podría pasar de 9 a 15 años en prisión sino que también tendría que enfrentarse a una sentencia que lo obligaría a pagar una fuerte compensación ecónomica a los familiares de la víctima.

Tras escuchar el veredicto, el actor se despidió de su esposa y otros seres queridos.

Sin embargo, este panorama viene a complicar aún más la difícil situación de Lyle, quien desde hace tres años vive sumido en una dura crisis económica debido a que no puede trabajar a causa de este proceso legal. No obstante, él deberá demostrar que no tiene posibilidad de pagar dicha compensación para poder declararse en bancarrota.

Pablo Lyle dara 100% de sus ingresos a la familia de la víctima

Asimismo, la experta dejó en claro que el hoy convicto no podrá librarse de esta sentencia debido a que sus futuros ingresos se verán comprometidos hasta liquidar la deuda con la familia Hernández: “Cada vez que lo contraten para algún trabajo en una película o una telenovela, todas sus ganancias se van a deducir a perpetuidad hasta que termine de pagar”.

Dicha cantidad podría ser modificada sólo si demuestra que tiene que pagar manutención a sus hijos en caso de un divorcio con Ana Araujo u otra causa económica que el Tribunal Civil considere válida. Mientras tanto, él deberá permanecer en prisión hasta conocer su sentencia final y sin derecho a fianza, por lo que sus abogados buscan extraditarlo para que pueda cumplir su condena en México.

¿Qué edad tiene Pablo Lyle?

El actor es recordado por dar vida a Santi en la cinta 'Mirreyes Vs. Godínez'.

Pablo Lyle nació el 18 de noviembre de 1986 en Mazatlán, Sinaloa y ahora tiene 35 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor inició su carrera artística en el 2006 y poco a poco logró destacar por su talento ante la cámara pero uno de sus trabajos más recordados fue la película ‘Mirreyes Vs. Godínez’.

