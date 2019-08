Pablo Lyle cada vez más cerca de tocar la cárcel en Estados Unidos

Este jueves se llevó a cabo en una corte de Miami, Florida, una audiencia de defensa en busca de desestimar el caso del protagonista de Mirreyes vs Godínez; nos referimos a Pablo Lyle.

Los abogados de Lyle habían solicitado que se le retiraran los cargos por homicidio involuntario y que continuará con el juicio en estado de libertad condicional, sin embargo, el juez Alan Fine le negó dicha moción al actor mexicano.

De igual forma, el juez fue puntual al ratificar que se continuará con el juicio contra Pablo Lyle, ya que aún existen bases para seguir con el proceso legal por la muerte del ciudadano Juan Ricardo Hernández; un hombre de la tercera edad de origen cubano y con ciudadanía en los Estados Unidos.

Cabe destacar que la autopsia, elaborada por el Departamento del Forense del Condado de Miami, reveló que la causa de muerte del hombre de 63 años fue:

“Complicaciones de una herida contundente en la cabeza”.

Durante su testimonio en el estrado, el actor relató que sus acciones y actitud violenta fueron una reacción para defenderse, pues sintió que su integridad y la de sus hijos corría peligro:

“Vi la intersección y la única manera de detener el auto, yo sé que fue estúpido, y sentí que saliendo del auto fue la única manera de pararlo con mis manos. Sentí pánico, pensé que podía perder a mi familia. Yo vi a este hombre atacando nuestro coche con los niños adentro de él, yo estaba deteniendo que matara a mis hijos”.

Durante la audiencia con la que el actor buscaba ampararse bajo la polémica ley "Stand your grounds" (defiende tus terrenos), se hizo un recuento del incidente en el que Pablo argumentó defensa propia.

Sus abogados presentaron pruebas y alegaron que su cliente actuó de esa manera ya que quería proteger a su familia ya que temía que Hernández tuviera un arma en su auto. No obstante, la fiscal de distrito declaró que no había amenaza inminente y que la acción de Lyle no estaba justificada, pues la víctima jamás mostró indicios de estar armado.

