Pablo Lyle, actor de La Rosa de Guadalupe que enfrenta cargos por homicidio

El actor mexicano, Pablo Lyle tenía un futuro prometedor en el cine pues su participación en la película “Mirreyes contra Godínez” junto a Regina Blandón fue todo un éxito sin embargo su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos.

Pablo Lyle también participó en varias producciones de televisión como ‘Por siempre mi amor’, ‘Corazón que miente’, ‘La sombra del pasado’ y en algunos capítulos de las series La Rosa de Guadalupe, Mujeres Asesinas y Como dice el dicho.

Estas producciones de Televisa lo pusieron en el ojo del público. Gracias a su físico y talento, rápidamente escaló en el gremio artístico obteniendo miles de fans en México y países de habla hispana.

Situación actual de Pablo Lyle

Hace poco la prensa dio a conocer que el actor atraviesa una etapa difícil ya que debe esperar hasta el 2021. Según se narra en un artículo de Hola, Pablo está desesperado ya que no puede viajar a su ciudad natal ni estar con su familia debido al arresto domiciliario en Estados Unidos.

“Los abogados me han comentado que Pablo está pasando una situación muy difícil, tanto emocionalmente como financieramente, porque obviamente no puede trabajar en Estados Unidos, no está con su familia, está apartado, y tiene que esperar a marzo del 2021 antes de poder viajar a México…”

