Pablo Lyle: Vidente asegura que se salvará de PRISIÓN pero tendrá mala SALUD

Pablo Lyle se acerca a los dos años en arresto domiciliario desde que el altercado vial que tuvo con un hombre de 63 años de edad en Miami, Florida, terminará en la muerte del susodicho cuando un golpe que le dio el actor le fracturó el cráneo.

Ahora, la vidente, Mariesther Martinez Eroza, ha leído las cartas para saber que le deparan los astros a Pablo Lyle, y sus predicciones son una mezcla de noticias buenas y malas, que te presentamos a detalle a continuación.

Pablo Lyle es arrestado por la muerte del cubano con quien tuvo una confrontación física

“Veo que logra salir, aquí me sale que para marzo podría tener esta noticia de liberación. Me vuelve a salir otro problema, su tema es de salud, lo veo muy cansado. “veo que logra salir, aquí me sale que para marzo podría tener esta noticia de liberación", comenzó la vidente sobre Pablo Lyle.

La predicción parece coincidir con el futuro casi inmediato del actor; como te informamos en La Verdad Noticias, Pablo Lyle enfrentará su juicio por homicidio involuntario en marzo de este año, como menciona la vidente, aunque la fecha exacta no se ha definido.

Pablo Lyle tendrá problemas de salud

Los problemas parecen no acabar pronto para el ex- actor de novelas, según lo predicho por la vidente, quien ve algunos padecimientos de salud en el futuro de Pablo Lyle, al parecer, directamente relacionados con su caso legal.

"Me vuelve a salir otro problema, su tema es de salud, lo veo muy cansado. s una situación que sí le va a marcar la vida, lo veo mal de salud, siento que se convertirá a una religión y puede no renunciar pero sí dejar la carrera, además de que hay un tema personal que debe resolver”.

El problema personal al que se refiere la vidente no está claro por el momento, pero podría referirse a las consecuencias de su proceso legal, pues ha sido un gasto muy grande para la familia de Pablo Lyle, cuyo hermano vendió su gimnasio para ayudarlo.

Asimismo, su representante legal aseguró que ha sufrido de estrés e incluso depresión por el arresto domiciliario y el estar alejado de esposa e hijos desde el principio de la pandemia de coronavirus, ya que su familia se encuentra en México y Pablo Lyle en Florida.

¿Crees que Pablo Lyle pueda salir libre del caso de homicidio involuntario en su contra?, ¿Cuál piensas que podría ser el problema de salud que enfrente? Dinos en los comentarios.

