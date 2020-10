Pablo Lyle: ¿Qué opina Eugenio Derbez sobre el caso del actor mexicano?

Hace un par de meses, reporteros de Suelta la Sopa de Telemundo, interceptaron a Eugenio Derbez en el aeropuerto para preguntarle su opinión respecto al terrible caso de Pablo Lyle, quien fue acusado de homicidio involuntario tras golpear a un hombre de origen cubano.

Al principio, se le preguntó a Eugenio Derbez sobre los rumores de estar dispuesto a ayudar a Pablo Lyle, incluso si le interesaría ayudarlo monetariamente para cubrir los gastos de su caso, sin embargo Eugenio Derbez aclaró que esas habían sido especulaciones.

Eugenio Derbez aclaró que todo había sido un error de comunicación ya que en una alfombra roja había sido cuestionado sobre si aportaría a un fondo de ayuda a Pablo Lyle en el caso de que se iniciara uno, y el actor dijo que no tenía problema de hacer alguna aportación, pero esto no significaba que lo fuera apoyar en un 100%.

“Si hay una iniciativa, igual y me sumo. Pero yo no conozco a Pablo Lyle, solo lo he visto en la Tv”.