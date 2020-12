Pablo Lyle: ¿Qué estrategia de defensa tienen los abogados del actor?

Pablo Lyle, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami Estados Unidos, está a la espera de su juicio por homicidio involuntario en 2021 y sus abogados ya preparan la defensa del actor.

Anteriormente, el abogado defensor de Pablo Lyle, Bruce Lehr, había presentado el argumento de defensa propia pero este fue rechazado en dos ocasiones, la última durante una audiencia a finales de abril.

Pablo Lyle durante una de sus audiencias en Miami, Estados Unidos

Sin embargo, Bruce Lehr no descarta por completo dicha estrategia ya que considera que la situación de Pablo Lyle fue un “caso clásico de defensa propia”.

“Él estaba tranquilamente en un auto, fue atacado, él salió y usó la menor fuerza posible para golpear al hombre una sola vez; lo que pasó después de eso fue muy desafortunado”.

¿Cuál será la defensa de Pablo Lyle?

Como te informamos en La Verdad Noticias, cuando el argumento de defensa propia fue descartado anteriormente, el abogado defensor de la estrella de “Mirreyes vs Godínez”, explicó:

“Con todo respeto a la Corte de Apelaciones, sentimos que no nos están apoyando y nos gustaría tener más opiniones. El término legal On Bunk quiere decir que en lugar de presentarnos ante los tres jueces de la Corte de Apelaciones para que decidan si procede la ley Stand your Ground, nos presentemos frente a la Corte de Apelaciones completa, pero aún estamos estudiando si recurriremos a ese recurso”.

Ahora, el representante legal del controversial actor, aseguró que de llegar a juicio (el cual será llevado a cabo en 2021” se recurrirá a una estrategia llamada “en banc”, la cual consiste en tener un “panel de jueces escuche el testimonio de Pablo” y buscar aprobar el argumento de defensa personal.

Te puede interesar: Pablo Lyle: este fue uno de los mejores momentos de su vida profesional

¿Crees que el caso de Pablo Lyle realmente sea "defensa personal"? Dinos que opinas en los comentarios.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.