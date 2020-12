Pablo Lyle: ¿Por qué la corte no deja que use el argumento de defensa personal?

Pablo Lyle enfrenta la peor situación de su vida, al encontrarse en arresto domiciliario en Estados Unidos después de pelear con un hombre de 63 años en Miami, Florida y provocar su muerte por un golpe al rostro.

El suceso ocurrió el pasado 31 de marzo del 2019, cuando Juan Ricardo Hernández y Pablo Lyle tuvieron una discusión en la calle por problemas de tránsito, cuando el cubano comenzó una confrontación física con el actor.

El actor mexicano golpeó al cubano en el rostro, por lo que perdió el conocimiento, y en la caída se fracturó el cráneo. Juan Ricardo falleció a los 4 días en el hospital Jackson Memorial y Pablo Lyle fue arrestado por homicidio involuntario.

Pablo Lyle alega defensa personal en audiencia

Tras su arresto, Pablo Lyle y su equipo de abogados han presentado varios recursos legales para probar su inocencia pero no han conseguido resultados positivos, según revelamos en La Verdad Noticias.

Una de las estrategias fallidas fue una apelación, en la que argumentaron defensa propia y de su familia debido al ataque de ira de Juan Ricardo Hernández, sin embargo, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito en Florida desechó la petición.

La resolución de la apelación hecha por la Procuradora General del Estado, Ashley Moddy, encontró que las declaraciones iniciales de Pablo Lyle no coincidían con las de su apelación.

Revelan vídeo de confrontación de Pablo Lyle en Miami, Florida

“La Corte de Apelaciones considera que en sus testimonios originales Pablo Lyle, así como su cuñado Lucas Delfino y su esposa, Ana Araujo, no declararon situaciones que el actor declaró luego en su apelación, entre estas, que la víctima (Juan Ricardo Hernández) amenazó a Lucas Delfino mientras discutían… que la víctima, intentó entrar al vehículo mientras discutía con Lucas Delfino, que Pablo Lyle se sintió consternado al saber que en Florida se pueden portar armas, y que tuvo miedo de que la víctima pudiera chocarlos por detrás a propósito”.

Además, los testigos del hecho y vídeos encontrados no corroboran los argumentos, alegando que Hernández no amenazó al actor, e incluso le pidió no lastimarlo antes de golpearlo.

Por ello, la Corte de apelación aseguró que no había evidencia de una amenaza inminente ni justificación de la violencia porque no hay señal que indique que se sintió amenazado". Ahora, Pablo Lyle espera su juicio en 2021.

