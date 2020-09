Pablo Lyle: “No, por favor no me pegues”, testigo del crimen rompe el silencio

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, fue llamada a declarar en el mes de agosto ante el juez en la última audiencia que cambió radicalmente el rumbo de este caso.

Ella narró a detalle cómo Juan Ricardo Hernández, (la víctima de Pablo) se acercó diciendo groserías al automóvil donde ella viajaba junto a su esposo e hijos, hecho que detonó el arranque de ira del actor.

La hermosa esposa de Pablo abundó que el hombre de la tercera edad estaba furioso, “Estaba muy enojado, estaba gritando”.

A la audiencia también fue llamada a declarar otra joven mujer que presenció los hechos, ella confirmó que Juan Ricardo Hernández le rogó a Pablo tener piedad y no herirlo.

"No, no, no, por favor, no me lastimes", dijo la testigo de los hechos.