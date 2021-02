Pablo Lyle: Mira cómo lucía el actor en una de sus telenovelas más exitosas

El actor mexicano, Pablo Lyle, ganó un gran reconocimiento y respeto gracias al talento, simpatía y atractivo que empeñó en numerosas telenovelas y películas desde su debut en el mundo del espectáculo en 2006.

Sin embargo, justo cuando se encontraba en el mejor momento de su sólida carrera, sus aspiraciones se vieron truncadas tras ser acusado por homicidio involuntario en los Estados Unidos a finales de marzo de 2019.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el actor fue detenido en el aeropuerto de Miami luego de golpear (en medio de una discusión de tránsito) a un hombre de 63 años que murió poco después del altercado.

Desde entonces el actor de “Mirreyes vs Godinez” permanece en arresto domiciliario en Estados Unidos a la espera de que se realice su juicio, mismo que está programado para el 15 de marzo de 2021.

No obstante, aunque en la actualidad Pablo Lyle atraviesa el momento más duro de su vida, en su pasado obtuvo grandes reconocimientos por su trabajo, especialmente en la telenovela “Corazón que miente”.

Pablo Lyle y su increíble actuación en “Corazón que miente”

Pablo Lyle en “Corazón que miente”

En el exitoso melodrama mexicano, estrenado hace cuatro años, Pablo Lyle dio vida a ‘Alonso Ferrer Castellanos’ y compartió créditos con la talentosa Thelma Madrigal, quien fue su pareja en la ficción.

Sobre cómo llegó a protagonizar este exitoso remake de “Laberintos de pasión”, el actor de 34 años contó a medios de comunicación en esa época que la famosa productora MaPat López fue quien lo escogió.

"Me iba a ir de vacaciones, pero parece que no tienen ganas de que me vaya todavía, estoy contento de trabajar con Mapat nuevamente, pues ella me habló para ofrecerme a 'Alonso”, aseguró el actor en una de sus tantas entrevistas.

Por su actuación en esta novela recibió una nueva nominación a los Premios TvyNovelas como mejor actor protagónico. En junio de 2019 Pablo Lyle encabezó la serie de Netflix Yankee, una producción que debido a su situación legal se lanzó sin aviso ni publicidad.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.