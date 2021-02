Pablo Lyle: Los cinco minutos que cambiaron la vida del actor mexicano

2019 iba a ser el mejor año en la carrera de Pablo Lyle. A los 32 años y después de pasar la mitad de su vida como galán de telenovelas, en enero disfrutaba del éxito de su primer papel cinematográfico en Mirreyes contra Godínez, una de las películas más taquilleras del cine mexicano.

También esperaba el estreno de Yankee, su primer papel protagónico en una serie producida por Netflix. La felicidad le duró poco. El 31 de marzo, mientras se dirigía al aeropuerto de Miami, Lyle agredió a un hombre tras una discusión de tráfico.

El actor sinaloense volvió a México y, días más tarde, el hombre murió en el hospital. La fiscalía de Miami obligó a Pablo Lyle a volver a Estados Unidos, donde está retenido desde abril de ese mismo año, a la espera de un juicio por homicidio.

El día que cambió la vida de Pablo Lyle

Los testigos que presenciaron el incidente aseguran que Juan Ricardo Hernández, cubano de 62 años, le rogó al actor que no lo golpeara. "Por favor, no me pegue", fueron sus últimas palabras antes del puñetazo que le causó un derrame cerebral.

El actor y su cuñado, que iba al volante, se habían equivocado en su ruta al aeropuerto y rebasaron el coche de Hernández al dar media vuelta para retomar su camino. Hernández bajó de su vehículo en el siguiente semáforo para increparlos.

Cuando dio media vuelta, Lyle se bajó del asiento del pasajero y le agredió dejándolo tirado en el suelo. Corrió de vuelta a su coche y no miró para atrás. Al llegar al aeropuerto fue detenido por agresión y pagó una fianza de 5.000 dólares para volver a su país.

Hernández murió cuatro días más tarde, cuando su familia decidió desconectar el respirador que lo mantenía con vida, y Lyle tuvo que volver a Miami requerido por la justicia. "Es una persona pacífica", "fueron cinco minutos malos", la reacción de la farándula mexicana a su favor fue unánime.

El juicio

Se acerca el juicio del actor

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, están por cumplirse dos años de la detención de Pablo Lyle en Miami, Florida, donde cumple un arresto domiciliario en espera de que se lleve a cabo su juicio por homicidio involuntario.

El juicio del actor se ha retrasado por el Covid-19, pero se espera que comience el 15 de marzo. Y mientras el juicio de Lyle se realiza, su esposa, Ana Araujo, y sus hijos, Mauro y Aranza, están en México, ya que han asegurado que la vida en Estados Unidos es muy cara.

Sin embargo, toda la familia del actor espera que pronto puedan estar juntos, como lo expresó su hijo Mauro, de 6 años, recientemente ante sus compañeritos con los que toma clases virtuales debido a la pandemia.

