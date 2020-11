Pablo Lyle: El último tweet que escribió antes de ir a prisión

No hay día que Pablo Lyle sea tema de conversación en las redes sociales, pues ha pasado más de un año desde que el actor se encuentra protagonizando uno de los escándalos mediáticos más fuertes de su carrera artística al agredir a una persona de tercera edad en las calles de Miami, quien falleció después a causa de los golpes.

Como su situación legal se ha visto detenida a causa de la actual pandemia de coronavirus, los cibernautas han querido recordar cuál fue el último tweet que escribió Pablo Lyle antes de que ocurriera aquel escándalo que lo privara de su libertad y lo pusiera en el ojo del huracán.

Es importante destacar que el actor no era una persona muy activa en Twitter, por lo que su último tweet data del pasado 25 de enero de 2019 y trata solamente de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual presume el look que usó en la premiere de la película ‘Mirreyes VS Godinez’ donde formó parte.

Por fin hoy se estrena mirreyesvsgodinez no se la pueden perder!!!

Pablo Lyle formó parte de 'Mirreyes VS Godinez'

‘Godinez VS Mirreyes’ es una película de comedia mexicana que fue estrenada en los cines a principios del 2019 y contó con la participación protagónica de los actores Pablo Lyle. Daniel Tovar, Diana Bovio y Regina Blandón, quienes estuvieron bajo la dirección de Chava Cartas.

Pablo Lyle formó parte del cast de la película mexicana 'Godinez Vs Mirreyes'.

El personaje del epsoso de Ana Araujo se llamaba Santiago, el hijo del dueño de una zapatería que deberá lidiar con un empleado del negocio para ver quién se va a quedar a cargo del mismo; el carisma del actor hizo que rápidamente logré conectar con el público.

Fanáticos de Pablo Lyle no pierden la esperanza de que el problema legal que enfrenta en la ciudad de Miami desde abril de 2019 resulte a su favor, esto con la finalidad de que recupere su libertad en su totalidad y así el actor pueda regresar a hacer lo que más le gusta: el cine y la televisión.

