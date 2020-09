Pablo Lyle: ¿Cuál es su situación actual? Falta poco para el juicio

Mientras Pablo Lylepermanece a la espera de su juicio, el cual podría realizarse en marzo de 2021, según lo estipulado en la última audiencia, han surgido algunas versiones en torno a la situación del actor, quien permanece en arresto domiciliario en la ciudad de Miami a raíz del altercado vial en el que se involucró en marzo de 2019.

Al respecto, ha sido la abogada Sandra Hoyos, en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, quien ha compartido detalles de la comunicación que tuvo con el abogado del intérprete mexicano y del acceso a los registros del caso, que ha contado con varias audiencias pospuestas debido a la pandemia de coronavirus.

Pablo Lyle espera su juicio

Al ser cuestionada sobre si Pablo se encontraba negociando un permiso para viajar al país, Hoyos explicó: “En estos momentos, hasta donde el registro indica, el último registro que existe es la asignación de la nueva fecha de la Corte y no existe ningún pedido del viaje…”, reveló durante un enlace desde los Estados Unidos.

Recordemos que en enero, el abogado de Lyle, Bruce H. Lher dio a conocer esta negativa tras la realización de una audiencia, lamentando las decisiones que hasta ese momento había tomado la Corte. “Lo que sucedió fue que nuestra petición para lograr que Pablo regresara a México fue rechazada…”, comentó el litigante en declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Ventaneando por aquellos días.

Juicio de Pablo será en 2021

Hoyos también afirmó que tuvo contacto con uno de los abogados de Lyle, quien asegura le compartió cómo es que marcha el caso hasta ahora. “Tuve la oportunidad de comunicarme también con uno de sus abogados. En estos momentos los abogados se están preparando arduamente para este juicio que está fechado para marzo del 2021, no se anticipa que el juicio se lleve a cabo antes esa fecha…”, dijo.

Cabe destacar que según lo acordado a principios a de agosto, el próximo 14 de octubre se llevará a cabo una “conferencia de estatus”, esto como un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

¿Cómo pasa estos días Pablo?

Entre otras cosas, Hoyos ahondó en los detalles de la comunicación que tuvo con los defensores del actor mexicano, quienes asegura le explicaron cómo se encuentra su cliente estos días. “Los abogados me han comentado que Pablo está pasando una situación muy difícil, tanto emocionalmente como financieramente, porque obviamente no puede trabajar en Estados Unidos, no está con su familia, está apartado, y tiene que esperar a marzo del 2021 antes de poder viajar a México…”, agregó.

El julio pasado, Lehr, quien ha estado a cargo del caso desde el inicio, se refería a este punto en específico, y de cómo el confinamiento ha afectado a Pablo. “Si de por sí él ya se sentía solo al estar en un país ajeno, ahora está en un país extraño en donde no puede ver a nadie. Son tiempos difíciles, tiempos duros para él y tiempos duros para su familia, es una situación muy dura para todos los involucrados…”.

Eso sí el litigante admitió que no existe ninguna restricción para su cliente en relación con el uso de las redes sociales, aunque él no ha publicado nada desde abril de 2019.

“No existe ninguna restricción para que él use redes sociales, ninguna. No hay ninguna restricción de eso para él ni para nadie en Miami…”, aseguró.

