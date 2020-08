Pablo Lyle: ¿Cómo se encuentra a unos meses de su juicio?

Retenido en Estados Unidos, y sin ver a su familia, es la situación actual que aqueja al actor Pablo Lyle, quien fue puesto en libertad condicional después de haber matado a golpes a un sujeto por una riña vehicular.

En las más recientes noticias sobre este famoso, se dijo que el actor ha contra demandado al Estado de California, además en el programa De Primera Mano se compartieron detalles de la comunicación que tuvieron con el abogado del ahora presunto culpable.

La abogada Sandra Hoyos reveló que el famoso en estos momentos está esperando la fecha de la corte, y que no existe ningún pedido de viaje tentativamente para regresar a México, pues las peticiones pasadas fueron denegadas.

¿Pablo Lyle en la quiebra?

De acuerdo con Sandra Hoyos, dijo que los defensores de Lyle le reportaron que su cliente se encuentra en una complicada situación, no solo emocionalmente, sino que financieramente está en números rojos, ya que no puede trabajar en Estados Unidos, y por lo pronto no le queda más que esperar a Marzo del 2021 por lo menos para poder viajar a México.

“Si de por sí él ya se sentía solo al estar en un país ajeno, ahora está en un país extraño en donde no puede ver a nadie. Son tiempos difíciles, tiempos duros para él y tiempos duros para su familia, es una situación muy dura para todos los involucrados”, han revelado sus defensores

Sin Embargo, pese a estar pasando por momentos legales muy complicados, Pablo Lyle podría usar sin ningún problema sus redes sociales.

“No existe ninguna restricción para que él use redes sociales, ninguna. No hay ninguna restricción de eso para él ni para nadie en Miami”

Pero ha preferido no abusar de ellas, pues no hay ninguna restricción para su uso, al menos mientras esperan al juicio. ¿Crees que Pablo Lyle sea culpable?.